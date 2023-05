Voli low cost Ryanair, Easyjet: offerte estate, festa della mamma 2023 e regole bagaglio a mano

“Mamma solo per te la mia canzone vola mamma sarai con me tu non sarai più sola” cantava Claudio Villa tanti anni fa. Per rendere quindi speciale questa giornata per la nostra genitrice perché non regalarle dei voli low cost? Ryanair e EasyJet propongono, ad esempio, delle offerte da cogliere al volo.

Come si sa, prenotare con anticipo fa risparmiare un bel po’ di denaro. Occhio, però, alle regole sul bagaglio a mano che rispetto al passato sono molto più stringenti.

Le offerte migliori, infatti, sono quelle relative alla tariffa economica che permette di portare a bordo solo una piccola borsa che è davvero piccola. Ecco i dettagli.

Per la festa della mamma

Con Ryanair in occasione della festa di tutte le madri si potranno regalare a queste ultime dei buoni regali che partiranno da 25 euro fino a 1000 euro. In questo modo le mamme potranno prenotare voli low cost per la stagione che preferiscono.

Se invece si volesse regalare proprio un volo per partire in occasione di tale festa si potranno sfruttare gli sconti proposti fino al 5 maggio.

Ecco un esempio: da Bari un volo di andata e ritorno in tariffa Value per Chania (Creta) parte da 19,99 euro quello di andata con partenza alle 10.25 (9 maggio) e 23,55 euro (invece di 26,99) quello di ritorno con partenza alle 14.25 (13 maggio) per un totale di 43,54 euro. A questa cifra, però, a bordo la vostra mamma potrà portare solo un piccolo bagaglio a mano (secondo le ultime regole) delle dimensioni di 40x20x25 centimetri. Bisognerà pagare 29,75 euro in più per ogni volo per acquistare la tariffa Regular. Con quest’ultima, incluso nel prezzo, si potrà portare il piccolo bagaglio indicato, uno da 55x 40x 20 centimetri di 10 chili e si avrà anche l’imbarco prioritario e il posto prenotato.

Tra le migliori offerte per l’estate 2023, c’è anche il volo di sola andata da Milano Bergamo per Knock Irlanda del 29 agosto in tariffa Value. Il prezzo in tariffa Value parte da 29,79 euro invece di 32,99 euro e la partenza è alle 7.10. Da Roma Ciampino, invece, segnaliamo il volo di sola andata per Pafos in Grecia del 22 giugno con un prezzo in tariffa Value che parte da 27 euro. L’orario di partenza, però, è un po’ ostico, il volo parte infatti alle 6 del mattino ma già alle 9.55 si arriverà sul territorio greco e non si perderà una giornata in viaggio.

Voli low cost da cogliere al volo

Anche EasyJet propone numerose offerte di voli low cost da cogliere al volo. Da Roma Fiumicino si potrà volare a Parigi Orly spendendo poco il 9 agosto per l’andata e il 30 agosto per il ritorno. Si pagherà infatti per l’andata una cifra a partire da 75,99 euro mentre per il ritorno 37,25 euro per un totale di 113,24 euro. L’orario di partenza sarà alle ore 20.25 mentre quello di ritorno alle 17.50. Anche in questo caso, il prezzo migliore riguarda la tariffa economica ovvero quella che permette di portare a bordo un piccolo bagaglio delle dimensioni di 45x36x20 centimetri. Per portare un secondo bagaglio insieme a questo delle misure di 56x45x25 centimetri è necessario acquistare la tariffa Standard Plus che è a disponibilità limitata costa 96,49 euro in più a persona (A/R). Con essa, però, si ha anche il posto up front e lo speedy boarding.

Un’altra super offerta è quella da Roma Fiumicino per Ginevra del 14 giugno del volo di sola andata. In tariffa economica, il prezzo partirà da 36,49 euro ma l’orario sarà un poco scomodo (alle 20.55). Si arriverà a destinazione alle 22.30 per cui si dovrà controllare l’orario dei mezzi pubblici di Ginevra.

