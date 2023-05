Voli low cost: attenzione alle regole per il bagaglio a mano

“Sì, viaggiare, evitando le buche più dure…” cantava Lucio Battisti. La voglia di una vacanza, soprattutto ora che le giornate sono più calde e lunghe, infatti, cresce sempre di più. Peccato che ci siano delle buche molto dure da superare ovvero i costi del biglietti dei voli che sono saliti alle stelle. Questi ultimi, poi, anche quelli low cost, lievitano ancora di più per colpa dei costi occulti ai quali bisogna prestare sempre la massima attenzione.

Lo sapete che i biglietti rispetto all’anno scorso costano molto di più? Inoltre si preannunciano ulteriori rincari per quest’estate e il motivo è che la domanda dei voli supera l’offerta per cui ci saranno meno posti da vendere con un conseguente rialzo dei prezzi.

Con l’aiuto della rete trovare biglietti economici alle volte è quasi impossibile. Le offerte migliori, infatti, si rivelano come specchietti per allodole come comunica TradingPedia, portale finanziario britannico.

Ha confrontato, infatti, i costi nascosti delle diverse compagnie aeree low cost e ha determinato quali sono quelle che addebitano più spese ai viaggiatori.

Quello che è emerso di più è che per acquistare delle buone offerte bisogna prestare attenzione alle regole sul bagaglio a mano.

Occhio alle regole per il bagaglio a mano

Le compagnie aeree low cost applicano di solito un extra per ogni bagaglio più grande. Quindi prima di prenotare dei voli è necessario sapere quali sono le regole sul bagaglio a mano. Con Ryanair, incluso nel prezzo, infatti, si può portare a bordo solo un bagaglio di piccole dimensioni di 40x20x25 centimetri. Per poterne un altro più grande (di 10 chili delle misure di 55x 40x 20 centimetri) si deve pagare un extra che va dai 7 ai 34 euro

I costi per il bagaglio da stiva sono più alti: da 14 a 28 euro per una valigia di dieci chilogrammi e da 20 a 56 euro per una del peso di 20 chilogrammi.

Con Jet2, invece, si può portare gratuitamente a bordo un bagaglio a mano delle dimensioni di 56x45x25 centimetri di massimo 10 chili. Inoltre è possibile portare con sé anche un ulteriore piccolo bagaglio come una borsa, uno zaino o un notebook. Nel caso in cui abbia dimensioni maggiori, lo si dovrà registrare come bagaglio da stiva e pagare un supplemento.

Con i voli low cost con EasyJet si può portare gratuitamente un bagaglio piccolo delle dimensioni massimo di 45x36x20 centimetri. Il secondo, leggermente più grande, sarà consentito solo a chi acquista l’opzione “Extra Legroom” e un posto “Up Front”. Secondo TradingPedia, a secondo del volo o della data, il costo del bagaglio può arrivare a costare fino a 63 euro.

Le altre regole sul bagaglio a meno per i voli low cost

La nostra carrellata delle regole sul bagaglio a mano prosegue con Wizzair. Con tale compagnia aerea low cost si può portare gratis (quindi con la tariffa più bassa che è quella che compare come prima) un piccolo bagaglio a mano delle dimensioni di 40x30x20 centimetri. Per portare un trolley, invece, va acquistata la tariffa più costosa che è la Wizz Priority. Entrambi i bagagli, però, non devono superare i 10 chili.

Norwegian, invece, permette con la tariffa più economica di portare a bordo due bagagli a mano: uno di massimo 10 chili delle dimensioni di 55x40x23 centimetri e altro più piccolo come una borsetta da donna o un pc portatile di 33x25x20 centimetri. Se il peso del bagaglio supera il peso consentito, secondo i calcoli di TradingPedia si paga un supplemento di 14 euro al chilo.

Concludiamo con la British Airways che offre delle tariffe convenienti in classe economica che permettono di portare a bordo due bagagli a mano, una borsa piccola come un laptop (massimo di 7 chili delle dimensioni di 45x36x20 centimetri) e uno un po’ più grande (massimo 7 chili delle dimensioni di 56x36x23 centimetri). Il bagaglio da stiva, però, non si può aggiungere al momento della prenotazione se si sceglie questo tipo di tariffa per cui i viaggiatori devono acquistarlo poi con prezzi che vanno dai 34 agli 80 euro (peso 23 chili) e arrivano a 73 euro per pesi maggiori.

