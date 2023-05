Voli economici estate 2023 Ryanair, Ita Airways e Vueling: arrivano sconti fino al 30% e offerte outlet

Sono tanti i voli economici proposti dalle compagnie aeree low cost Ryanair e Vueling. Anche Ita Airways propone delle ottime offerte con sconti fino al 30%.

Viaggiare con tali mezzi di trasporto significa disconnettersi per qualche ora dalla quotidianità perché ci si scollega da chat come Instagram, Facebook o Whtsapp. Si può quindi staccare la spina per un po’ e rilassarsi leggendo un bel libro e ascoltando della buona musica.

Con l’aereo, poi, si possono raggiungere tanti posti anche lontani in breve tempo rispetto ad altri mezzi come il treno o l’aereo.

Peccato, però, che i prezzi dei biglietti aerei siano arrivati alle stelle. Bisogna, quindi, tenere sempre le antenne pronte per captare le offerte proposte dalle compagnie aeree. Vediamo quali sono le top del momento.

Risparmiare sui biglietti si può

La low cost Ryanair propone voli economici da sogno a partire da 14,99 euro. Vi piacerebbe andare a Oslo per godere del fascino dei fiordi? Si potrà raggiungere tale località il 16 maggio a partire da 15,99 euro invece di 44,99 euro da Milano Bergamo in tariffa Value.

Offerte outlet

Con essa sarà possibile portare a bordo solo una piccola borsa delle dimensioni di 40x20x25 centimetri. La partenza sarà alle 11.20 e l’arrivo alle 13.55.Da Roma Ciampino, invece, si potrà volare (sola andata) versoper ammirare le tombe di Re o il sito archeologico di Nea. Il 25 maggio il prezzo partirà da 14,99 euro invece di 32,99 euro sempre in tariffa Value, l’aereo partirà alle 6 e arriverà a destinazione alle 9.55.

Tanti voli economici anche con la low cost Vueling che propone nuove offerte outlet. Si potrà volare, ad esempio, da Milano a Parigi a partire da 19,99 euro in tariffa economica il 28 giugno.

Sconti del 30%

La partenza è alle 20.25 mentre l’arrivo alle 21.55. La tariffa è la basic con la quale si potrà portare solo l’essenziale a bordo ovvero una piccola borsa da inserire sotto il sedile delle dimensioni di di 40x20x30 centimetri.Si potrà invece raggiungereda Venezia a partire da 23,99 euro (volo di sola andata) esattamente il 9 settembre in tariffa basic. A tale prezzo, però, sono rimasti solo 3 biglietti, la partenza è alle 22.20 mentre l’arrivo a destinazione alle 00.20.

Ita Airways offrirà voli economici con sconto del 30% per volare dal 22 maggio al 30 giugno. Si tratta di una promozione ad hoc per la festa della mamma che si potrà acquistare entro il 14 maggio. Lo sconto non si applicherà sulle tasse e i supplementi e darà la possibilità di volare sia in Italia che in Europa. Si potranno acquistare ticket di viaggio in tariffa Economy (ad esclusione della linght) nonché in quella Superior e Business Class. La nota positiva di quest’offerta che si dovrà acquistare aggiungendo il codice promozionale “MAMMA” è che inclusi nel prezzo si avranno anche un accessorio, il bagaglio a mano nonché quello da stiva di 23 chili.

Voli economici estate 2023 Ryanair, Ita Airways e Vueling: arrivano sconti fino al 30% e offerte outlet

È questo il momento di acquistare voli economici per un piccolo viaggetto o per la vacanza estiva. Ryanair popone infatti tariffe a partire da 14,99 euro per scoprire il fascino dell’isola greca di Pafos. Vueling, invece, propone tante nuove offerte Outlet per raggiungere ad esempio Barcellona a partire da 23,99 euro. Ita, infine, propone addirittura uno sconto del 30% sui biglietti come dono per la festa della mamma.

Considerati i prezzi stellari che hanno raggiunto i ticket di viaggio aerei nell’ultimo periodo, non ci si dovrà far scappare tali offerte.

[email protected]