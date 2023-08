Dopo un anno di lavoro, è arrivato il momento di godersi le tanto agognate vacanze. Ma gli imprevisti possono rovinare questo momento, ed è per questo che occorre valutare la possibilità di stipulare un’assicurazione sul viaggio. Voli cancellati e bagagli smarriti sono i principali timori. Ma non si tratta soltanto di questo. Si può prenotare una vacanza in largo anticipo, per approfittare di promozioni e sconti, ma poi può insorgere un evento che impedisce di partire. Oppure, può capitare di ammalarsi o di infortunarsi quando si è all’estero, e una copertura sanitaria può divenire fondamentale. In questo articolo, faremo il punto della situazione. Il meccanismo delle assicurazioni è quello della previsione e dell’attitudine al rischio. È un valore soggettivo, ma essere ben informati aiuta sempre.

Il regolamento su cancellazione e ritardi sui voli

È importante conoscere innanzitutto i regolamenti. Per quanto riguarda i voli, la cancellazione o il ritardo superiore a tre ore è tutelato dal regolamento europeo 261/04.

Tale normativa a tutela del viaggiatore prevede tre modalità di rimborso. Se la tratta è inferiore a 1.500 chilometri, è di 250 euro mentre se è compresa tra 1.500 e 3.500 chilometri è di 400 euro. Inoltre se è superiore a 3.500 chilometri arriva a 600 euro.

Ma è chiaro che i problemi che possono insorgere prima e durante il viaggio sono innumerevoli, ed è per questo che può essere opportuno valutare la possibilità di un’assicurazione sul viaggio. Vediamo quali sono e quali coperture prevedono.

Voli cancellati, bagagli smarriti e altri imprevisti: come tutelarsi con le assicurazioni viaggio

La polizza assicurativa può essere molto utile in un gran numero di casi. Si tratta di una forma di tutela per il viaggiatore e i suoi compagni di viaggio, soprattutto per quanto concerne il rimborso di eventuali spese mediche, per i danni o furti al bagaglio, per l’annullamento del viaggio a causa di infortuni o malattie.

La prima garanzia da valutare è quella che viene definita ‘Assistenza alla persona’. Tale garanzia si attiva nel momento in cui una malattia o un infortunio impediscono la prosecuzione del viaggio. È fondamentale che questa garanzia preveda sia la consulenza medica che il rimborso di eventuali spese ospedaliere e farmaceutiche, comprese le rette di degenza e il rientro anticipato. È chiaro che ogni compagnia assicurativa presenti i propri massimali: il suggerimento, per quanto concerne le spese mediche, è di scegliere polizze che garantiscano il rimborso fino a 100mila euro. La ragione è semplice: per fare un esempio, una visita al Pronto Soccorso di Miami, negli USA, può costare anche oltre 50mila euro. un intervento di appendicite può costare intorno agli 8mila euro in Europa, ma sempre negli USA può arrivare a 25mila euro.

Una seconda garanzia da valutare riguarda la copertura sul bagaglio, in caso di furto, smarrimento, incendio, rapina. Le tutele possono essere di vario genere: alcune polizze coprono soltanto il viaggio in aereo, altre prevedono una copertura totale anche durante il periodo di soggiorno.

Una terza garanzia è chiamata ‘Se salta il viaggio’. Si tratta del caso cui avevamo accennato nell’introduzione: una vacanza prenotata con largo anticipo e il sopraggiungere di un imprevisto dell’ultimo minuto che non permette di partire. Ebbene, è possibile con questa garanzia coprire l’annullamento del viaggio a causa di contrattempi, mediante la presentazione di una documentazione, come un certificato medico per malattia o infortunio. O che attesti le cause di forza maggiore che impediscono la partenza. Questa assicurazione viaggio solitamente va acquistata contestualmente alla prenotazione della vacanza.

Riassumendo…

1. Le tanto agognate vacanze possono presentare dei contrattempi: il miglior modo per tutelarsi sono le assicurazioni di viaggio.

2. Sono tre le tipologie fondamentali.

3. ‘Assistenza alla persona’, in caso soprattutto di infortuni o malattie durante il viaggio: fondamentale perché le spese mediche all’estero possono presentare conti salatissimi.

4. ‘Bagaglio’, in caso di smarrimento, furto, incendio o rapina: si può essere tutelati soltanto durante il viaggio o per l’intera vacanza.5. ‘Se salta il viaggio’, in caso di prenotazione effettuata con largo anticpo e impossibilità di partire all’ultimo minuto.

[email protected]