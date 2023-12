Voli aerei low cost Ryanair e Ita Airways: voli scontati 2024 a partire da 14,99 euro

I voli aerei low cost sono diventati sempre più popolari negli ultimi anni grazie alla loro convenienza economica e alla loro disponibilità. Il prezzo, però, nel corso degli ultimi tempi è aumentato notevolmente per cui per molte persone riescono con fatica a trovare voli a prezzi accessibili. Ma perché tali spostamenti sono diventati così cari e perché le persone preferiscono viaggiare in aereo anziché con il treno o la macchina? Inoltre, quali sono le offerte del momento 2024 da cogliere al volo proposte da Ryanair e da Ita Airways?

Il segreto della popolarità

I biglietti aerei low cost sono troppo cari? Ebbene, ci sono delle strategie per risparmiare e la principale è anticiparsi.

Prenotando almeno 6 mesi prima, infatti, si possono cogliere al volo importanti offerte sui voli. A chi si chiede il perché di tali aumenti, rispondiamo che due dei motivi principali sono il caro carburante e il costo della manodopera.

Nonostante questo, però, il volo in aereo resta la scelta preferita rispetto agli spostamenti in treno o in macchina. Il motivo è la velocità grazie alla quale è possibile raggiungere la propria destinazione in meno tempo. In secondo luogo, i voli aerei sono molto più comodi rispetto ai treni o alle automobili, il che significa che le persone possono rilassarsi e godersi il viaggio. Infine, essi, prenotati con anticipo, possono risultare più convenienti degli altri mezzi di trasporto per cui è possibile risparmiare tempo e denaro.

Le offerte del momento 2024 da cogliere al volo

Ci sono molte offerte di voli aerei low cost disponibili nel 2024 che vale la pena cogliere al volo. Ryanair propone, ad esempio, biglietti a prezzi molto concorrenziali per il 2024. Ecco un esempio: da Napoli si potrà volare verso Sofia il 9 gennaio e tornare il 20 gennaio a partire da 14,99 euro. L’andata in tariffa Basic sarà alle 14.40 con arrivo a destinazione alle 17.20 mentre il ritorno sarà alle 20.35 con arrivo a Napoli alle 21.15.

Il totale sarà di 29,98 euro. Occhio a questa tariffa, però. Essa permetterà di portare a bordo solo 1 borsa piccola di 40x20x25 centimetri.

In alternativa si dovrà scegliere la Regular con un’aggiunta di prezzo a partire da 22,43 euro su ogni volo. Con essa si avrà la scelta del posto inclusa e si potrà portare oltre al piccolo anche un bagaglio a mano di 10 chili delle misure di 55x40x20 centimetri. Se anche questa opzione non farà al caso vostro, si potrà scegliere la tariffa Plus con un prezzo aggiuntivo a quello del biglietto che partirà da 28,24 euro a volo. Con essa si avrà, però, il check-in gratuito in aeroporto, la scelta del posto (solo file specifiche come l’altra opzione) e ci sarà la possibilità di portare a bordo degli aerei il piccolo bagaglio nonché quello da stiva di 20 chili.

Infine l’ultima tariffa disponibile sarà la Flexi Plus con la quale si potrà portare a bordo la piccola borsa, si potrà scegliere il posto a sedere che si vuole, si avrà l’imbarco prioritario, il bagaglio a mano per cappelliera da 10 chili e il check-in gratuito in aeroporto. In più, si salterà la fila con Fast Track, si potrà cambiare il volo senza commissioni e si avrà flessibilità nel giorno di partenza. In aggiunta al ticket si dovrà aggiungere una cifra a partire da 73,93 euro a volo. Attenzione: tale opzione non darà la possibilità di portare anche un bagaglio da stiva.

Voli aerei low cost Ryanair e Ita Airways: voli scontati 2024 a partire da 14,99 euro

Oltre alle offerte di voli aerei low cost con Ryanair, ci sono anche quelli per viaggiare con Ita Airways. Entro le ore 23.59 di oggi 19 dicembre, si potranno acquistare biglietti Economy ma solo la tariffa Light per viaggiare in Italia dal 15 al 20 marzo 2024 con sconto del 25%.

Sarà necessario prendere nota del codice PAPA25 che dovrà essere inserito in lettere maiuscole. Si dovrà poi scegliere il volo in base alle condizioni dell’offerta, cliccare su “aggiungi codici promozionali” e inserire il codice su indicato. L’ultimo step sarà quello di completare l’acquisto.

Lo sconto sarà applicato sulla tariffa in quanto i supplementi e le tasse saranno esclusi e sarà valido su tratte di andata e ritorno operate da Ita in partenza dall’Italia verso l’Italia. I voli verso la Sardegna operati in continuità territoriale da Roma o Milano verso Cagliari e viceversa nonché da Milano verso Alghero saranno esclusi così come quelli da Milano verso Trieste e viceversa. Da tale offerta, poi, saranno escluse anche le tariffe giovani e lo sconto si applicherà solo alla prima emissione del ticket di viaggio. Nel caso di riemissione con o senza la penale, il biglietto si pagherà per intero.

In conclusione…

1. I voli aerei low cost sono diventati sempre più popolari negli ultimi anni grazie alla loro convenienza economica e alla loro disponibilità

2. Il loro costo, però, è aumentato notevolmente negli ultimi tempi rendendo difficile per molte persone trovare voli a prezzi accessibili

3. Fortunatamente è possibile ancora trovare offerte di voli aerei low cost disponibili per il 2024 che vale la pena cogliere al volo proposte da Ryanair e Ita Airways.