Biglietti aerei low cost, la strategia di gruppo per volare a prezzi stracciati in tutto il mondo

Quella dei biglietti aerei low cost è una sorta di “religione”: i praticanti passano ore a studiare le tecniche per trovare le offerte più convenienti e poi ci sono quelli che si affidano alla “fede” ovvero alla fortuna senza una strategia precisa. Di sicuro tutti vogliono volare a prezzi low cost. Specialmente quando si devono comprare più biglietti, perché si viaggia in famiglia o in gruppo, trovare il prezzo più basso per il volo fa la differenza. Quest’anno poi il tema è tornato particolarmente attuale per via del caro voli estivo che ha suscitato non poche polemiche. Oggi riassumiamo in tre punti la strategia per trovare i prezzi dei biglietti aerei più bassi.

Quando prenotare il biglietto aereo per risparmiare

Premesso che una regola matematica per trovare i biglietti low cost non esiste (o almeno non è nota) vediamo un principio che potrebbe rivelarsi utile. Molti “esperti” di caccia ai biglietti low cost sostengono che il last minute non esista più.

Quanti biglietti aerei prenotare per risparmiare

Al massimo esiste direttamente il last second. Ma se non si vuole rischiare riducendosi a prenotare il biglietto uno o due giorni prima della data di partenza (cosa sensata soprattutto se non si viaggia da soli), il compromesso migliore sembrerebbe essere nel mezzo. Non troppo prima, nè troppo tardi. Statisticamente le tariffe aree più convenienti si ottengono prenotando un mese, un mese e mezzo prima della partenza.

Immaginiamo una famiglia di 5 persone o un gruppo di amici di 7 persone che viaggiano insieme. La cosa più istintiva potrebbe essere quella di prenotare i voli online tutti insieme. Questa però potrebbe non essere la scelta più conveniente.

Biglietti super low cost per errore: come trovarli e prenotarli prima che li tolgano

Molto spesso le compagnie low cost riservano alcuni posti ad una tariffa low cost speciale. Ma sono di norma due o tre posti disponibili. Il sistema non li visualizzerà se cercate più posti. Facciamo un esempio pratico. Se ci sono due posti per voli a 9,99 euro disponibili e voi impostate la ricerca per 5 passeggeri, non ne troverete due a quel prezzo scontato e i restanti tre a quello maggiorato. Vedrete direttamente il secondo, per tutti i passeggeri. Provate quindi a dividere il gruppo per la prenotazione. Questo vale ovviamente soprattutto se si viaggia con maggiorenni. Chi vola con i bambini ha diritto a scegliere il posto per assicurarsi che viaggi con il genitore.

Un biglietto aereo online a prezzi stracciati per errore. Può sembrare strano ma succede più spesso di quanto si pensi. Certo non è la regola: bisogna essere bravi a cercarli e veloci a prenotarli prima che venga corretto. Però che succeda abbastanza frequentemente è dimostrato dal fatto che esistono perfino dei siti internet dedicati alla raccolta aggiornata di offerte voli sbagliate. Occasioni da prendere al volo in tutti i sensi!

Biglietti aerei low cost: la strategia per volare ai prezzi più bassi in tre punti

Riassumendo quindi i consigli raccolti in questo articolo per chi viaggia in aereo in gruppo, possiamo dire che:

è meglio suddividere il gruppo di passeggeri prenotando due o tre biglietti aerei alla volta tendenzialmente le offerte voli migliori si trovano prenotando circa un mese e mezzo prima della partenza oltre alle offerte di voli vere e volute, occhio anche ai biglietti low cost online messi in vendita per errore del sistema

Buon viaggio a tutti!