Vinci un week-end a Barcellona con Tui Experiences, ecco come partecipare

La piattaforma Tui Experiences, che è quella mediante la quale si possono prenotare escursioni, attività e biglietti per le attrazioni turistiche, ha indetto un concorso per vincere un week-end a Barcellona.

Il regalo comprende i voli, l’hotel e i biglietti per un concerto all’interno della Sagrada Familia. Considerati gli aumenti degli ultimi mesi, soprattutto dei voli aerei, questa possibilità potrebbe fare gola a molti.

Barcellona è una città della quale ci si innamora a prima vista e che chiunque vorrebbe visitare almeno una volta nella vita. C’è tanto sole, il mare e la gente per strada a ogni ora. Chi non vorrebbe perdersi per La Rambla che è la via più famosa o nel Parc Guell che è una delle icone della città?

Ecco allora come partecipare al concorso.

Il concorso

Il prossimo 26 marzo grazie alla collaborazione tra Tui Experiences e Sagrada Familia ci sarà un concerto all’interno di quest’ultima famosa basilica dell’Orfeon Donostiarra, il famoso gruppo corale spagnolo.

La piattaforma per le prenotazioni di viaggi ha quindi lanciato un contest grazie al quale tre persone fortunate, insieme ai loro accompagnatori, potranno godere di un piacevole e indimenticabile week-end a Barcellona.

Chi vincerà, infatti, avrà gratis i biglietti dei voli aerei, l’alloggio ed anche i ticket per assistere al concerto che non sono in vendita.

In merito al concorso e al concerto, Barbara Casdorff, Chief Product Officer di TUI Musement, la divisione Tour e Attività di TUI Group, ha spiegato che si tratterà davvero di un evento unico. Ha aggiunto inoltre che ogni anno sono tante le persone che prenotano escursioni/biglietti di accesso alle attrazioni su Tui e che uno dei siti più popolari è sicuramente la Sagrada Familia.

Come partecipare

Ci si dovrà collegare alla pagina ufficiale di Tui Experiences per partecipare al concorso e compilare i dati richiesti. Parliamo di quelli anagrafici come nome, cognome, e-mail e data di nascita. Sarà ammessa un’unica registrazione per ciascun partecipante e nel caso fossero riscontrate delle registrazioni multiple, si verrà squalificati senza la possibilità di prendere parte all’estrazione.

Nel regolamento si legge che la società promotrice si riserverà inoltre di verificare i dati indicati nella scheda di registrazione e, prima di convalidare la vincita, richiederà la copia di un documento di identità dal quale risultino i dati indicati.

Ci sarà tempo fino alle ore 23.59 del 28 febbraio mentre l’estrazione avverrà entro il 3 marzo. La comunicazione della vincita avverrà poi nei giorni immediatamente successivi all’estrazione mediante e-mail e i vincitori dovranno entro 48 ore inviare il modulo di accettazione premio e copia del documento.

Il premio in palio, come detto, è un week-end a Barcellona per due persone dal 25 al 27 marzo con voli e alloggio inclusi. In più si riceveranno due biglietti per un concerto esclusivo dell’Orfeon Donostiarra all’interno della Sagrada Familia il 26 marzo. Infine si avrà diritto a due biglietti per due esperienze Tui Collection, la prima sarà una visita guidata alla Sagrada Familia con accesso prioritario mentre la seconda sempre una visita guidata ma al Parc Guell.

