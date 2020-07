Viaggiare gratis nel 2021: concorso su Instagram per una vacanza regalata

Il coronavirus ha inevitabilmente frenato la voglia di lunghi viaggi da parte degli italiani, almeno per quest’anno. Sognare però non è peccato e se durante il 2020 non sarà possibile andare troppo lontano, il 2021 potrebbe essere l’anno della rinascita. Tutto ciò è possibile anche grazie ad un nuovo concorso lanciato da Piratinviaggio, che permette di vincere un viaggio del valore di mille euro da fare nel 2021. Vediamo come funziona e come partecipare.

Concorso per vincere un viaggio gratis da mille euro

Il noto portale ha pensato ad un concorso legato ad Instagram, che permette di vincere un soggiorno da sfruttare entro luglio 2021. La partecipazione è molto semplice. Come fare? Prima di tutto bisogna seguire @piratinviaggio su Instagram, fare uno screenshot della prossima storia e aggiungere le destinazioni dei sogni. Una volta fatto questo passo, basta condividere la tua wishlist nelle Storie taggando @piratinviaggio. Il concorso è settimanale, per cui ogni settimana sarà estratto un vincitore a cui sarà comunicato il premio, che è appunto un viaggio del valore di 1.000 euro.

Per partecipare c’è tempo fino alle ore 23,59 del 26 luglio mentre il primo vincitore sarà estratto il 27 luglio e sarà contattato su Ig e otterrà tutte le informazioni su come sfruttare il premio e il relativo funzionamento. Il secondo vincitore dovrebbe essere estratto la settimana successiva. Maggiori dettagli su questa bella opportunità si trovano alla pagina dedicata.

Soggiorni gratis in Molise

Quella di Piratinviaggio non è l’unica opportunità per viaggiare quasi gratis. Un borgo del Cilento, ad esempio, ha messo a disposizione una casa vacanza da 2 euro al giorno fino a settembre. I fortunati potranno soggiornare ogni settimana ad un prezzo davvero irrisorio e rilanciare l’economia locale. C’è anche l’opportunità della regione Molise che con l’iniziativa ‘Regalati il Molise’ dell’associazione Amici del Morrutto di San Giovanni in Galdo, aveva messo a disposizione 40 soggiorni gratis per tutta l’estate per scoprire le bellezze di questa piccola regione. In poche settimane sono arrivate più di 2mila richieste da tutto il mondo.

