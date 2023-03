Viaggi a Pasqua, ecco come risparmiare sulle prenotazioni

La primavera è alle porte e scommettiamo che tanti italiani non vedono l’ora di godersi il clima magari prenotando rilassanti viaggi di Pasqua. Ma come fare per risparmiare? Vediamo quali sono i consigli da mettere in pratica per riuscire a spendere meno.

Viaggi a Pasqua, ecco come risparmiare

La primavera offre un perfetto equilibro climatico per godersi appieno le giornate di sole senza il caldo asfissiante e afoso dell’estate. Prenotare una bella vacanza è quindi l’ideale in questo periodo e sfruttare i giorni di festa pasquali è il modo migliore e pertico per farlo, svincolandosi quindi senza troppi problemi dal lavoro. Se si vogliono però prenotare viaggi a Pasqua e risparmiare è bene tenere presenti alcuni suggerimenti. A dire il vero, il periodo è favorevole anche in questo, poiché decisamente più economico rispetto alle prenotazioni durante le vacanze estive. Sono sostanzialmente quattro i consigli da mettere in pratica per abbassare il costo della nostra spesa.

Vediamoli uno per uno.

Innanzitutto, il primo accorgimento è quello di prenotare il nostro viaggio un mese prima della Pasqua, e quindi della nostra partenza. Quest’anno, la festività cadrà il 9 aprile, quindi per risparmiare è conveniente prenotare entro il 9 marzo. Ci riferiamo sia ai mezzi di trasporto che agli alberghi. Insomma, prenotando con un mese di anticipo tutta la nostra vacanza spenderemo sicuramente di meno. Altro importante trucchetto da mettere in pratica è quello di scegliere con attenzione la nostra meta. In primavera ci sono destinazioni che costano decisamente meno. Tra queste segnaliamo Siviglia, Marsiglia, Budapest, Porto e Atene. Ci sono invece altre città, come ad esempio Parigi, che costano più del solito.

Altri consigli per spendere meno

Scegliere con attenzione il mezzo di trasporto è il terzo e fondamentale consiglio che vogliamo darvi per risparmiare nei viaggi di Pasqua. Avete mai considerato il car sharing? Con questo termine si intende un servizio che permette di noleggiare un’auto insieme a un altro passeggero, in modo da dividere la spesa del viaggio. Sarà bene, inoltre, considerare anche eventuali offerte di compagnie aeree, sempre da visionare con ampio anticipo. Oppure, valutare anche i viaggio in bus, se la meta lo consente.

Infine, per quarto e ultimo consiglio parliamo delle offerte. Si tratta di uno step fondamentale se vogliamo davvero risparmiare. Come dicevamo, sia per i mezzi di trasporto che per gli alberghi, è importante muoversi con anticipo. Ci sono comunque molte offerte giornaliere che vengono lanciate dalle compagnie, quindi sarà fondamentale riuscire a compararle con l’aiuto dei motori di ricerca offerti sul web e scoprire quali sono le offerte più vantaggiose.