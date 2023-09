Valvole termostatiche per risparmiare energia: ecco come utilizzarle

Minore impatto ambientale, sostenibilità e riduzione delle bollette energetiche: ecco tre dei motivi per i quali tutti dovrebbero avere installate ai termosifoni le valvole termostatiche. Esse sono obbligatorie dal 2017 e la mancata installazione da parte del condominio, senza che ne giustifichi dei problemi di natura tecnica, è soggetta a multe e penali che vanno dai 500 ai 2500 euro.

Ma cosa sono nello specifico? Ebbene, si tratta di regolatori atti a limitare il flusso dell’acqua calda all’interno dei termosifoni grazie a un materiale che si dilata/contrae a seconda del calore dell’ambiente.

In un’ottica di risparmio energetico, esse contribuiscono a una minore emissione di gas serra e alla riduzione dell’impatto ambientale complessivo.

Il risparmio energetico

Con le valvole termostatiche si può davvero risparmiare energia e ciò contribuisce in parte ad affrontare i cambiamenti climatici e a preservare il nostro bel pianeta.

Riducendo il consumo energetico, infatti, si tutelano non solo le risorse energetiche ma si favorisce uno stile di vita più sostenibile per le generazioni che verranno.

In più, l’efficienza energetica che le valvole termostatiche forniscono, aiuta ad avere bollette energetiche più basse cosicché si può adoperare il proprio budget in modo più efficiente. Utilizzandole, poi, si regola il riscaldamento in modo più preciso e si riduce il lavoro della caldaia o del sistema di riscaldamento. Ciò può prolungare la vita di entrambi e ridurre anche la manutenzione necessaria.

Non bisogna dimenticarsi, infine che le valvole termostatiche contribuiscono a limitare gli sprechi. Riducendo il riscaldamento in stanze non utilizzate, infatti, si evita uno spreco inutile di energia.

Valvole termostatiche per risparmiare energia: eccome come utilizzarle

Si stima che il risparmio energetico per l’uso ottimale delle valvole termostatiche per radiatori sia uguale al 40%.

Esso, però, può variare in base a diversi fattori. In primis l’efficienza del radiatore e poi l’ambiente nel quale esso si trova.

Cosa fare allora per risparmiare al meglio energia con esse? Prima di tutto è necessario non coprire i termosifoni con dei tendaggi o della coperte. È importante inoltre chiudere le valvole quando si arieggiano le stanze. Come tutti sanno, infatti, tenere le finestre aperte e i termosifoni accessi genera un elevato dispendio di energia. La notte, poi, per favorire un ottimo isolamento termico dell’ambiente, bisogna chiudere le stanze. Ovviamente esse andranno anche arieggiate ma basteranno pochi minuti al mattino evitando però di raffreddate tutti gli ambienti in contemporanea.

Nel caso si abbia un appartamento di circa 70 metri quadri con 5 vecchi termosifoni (impianto autonomo) e la propria spesa annua sia intorno ai 1000 euro, il risparmio sarà del 10-20%. Qualora si abbia un appartamento più grande, il risparmio sarà ancora maggiore.

Se si ha un impianto di riscaldamento centralizzato, invece, sempre secondo le stime, per un appartamento di circa 70 metri quadri con 5 vecchi termosifoni ai quali applicare le valvole, si risparmierà sempre il 10-20%.

Di certo non si tratta di risparmi esagerati ma tali oggetti daranno un contributo significativo nella lotta all’inquinamento e aiuteranno a migliorare l’efficienza energetica. Inoltre favoriranno la riduzione deli sprechi e i salassi in bolletta. Per avere il massimo risparmio, però, occhio alla scelta del giusto fornitore.

Riassumendo…

1. Le valvole termostatiche sono regolatori di flusso fissati ai termosifoni

2. Esse sono obbligatorie dal 2017 e aiutano a risparmiare energia

3. Se non si installano si rischia una multa dai 500 ai 2500 euro.

[email protected]