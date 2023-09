Vacanze settembre 2023: è davvero possibile risparmiare fino al 70% tra voli e alberghi?

Visti i rincari di voli e alberghi che hanno accompagnato la stagione estiva, gli italiani hanno deciso di posticipare le vacanze a settembre 2023. Il motivo principale è che in tale mese, considerato “bassa stagione” per molte destinazioni, si possono trovare tariffe più economiche e promozioni che possono includere sconti sui voli o pacchetti vacanze più convenienti.

Settembre, quindi, potrebbe essere un buon periodo per le vacanze a costi ridotti. È importante, però, effettuare sempre una giusta pianificazione e cercare le migliori offerte disponibili per la propria destinazione ed esigenza di viaggio.

Nel mese in corso, in ogni caso, secondo le stime di Assoutenti, i viaggiatori potrebbero risparmiare fino al 70%. Ecco perché.

I rincari

Gli aumenti di agosto hanno riguardato ogni tipologia di spesa: dai voli aerei, per i quali si è cercato di ovviare anche con il trucco anti rincari per eliminare il superfluo dalla valigia, fino alle tariffe degli hotel.

Tale situazione, ha spiegato Furio Truzzi di Assoutenti, ha di fatto modificato le abitudini delle vacanze degli italiani. Molti hanno scelto settembre per far quadrare i conti mentre altri hanno scelto mete più vicine e per un periodo più corto rispetto allo scorso anno.

L’associazione ha quindi effettuato un’indagine per capire quali sono stati gli aumenti maggiori e ha spiegato che viaggiando nel mese in corso il risparmio può arrivare anche al 70%.

Per quanto concerne i rincari, le famiglie che hanno viaggiato ad agosto hanno dovuto affrontare il caro voli con aumenti fino al 21,9% su base annua per quelli nazionali I prezzi degli internazionali, invece, sono cresciuti del 9% su base mensile mentre i biglietti dei treni anche del 27,1%. I rincari, come detto, non hanno riguardato solo le tariffe aeree ma anche gli alloggi con aumenti che hanno sfiorato il 12,2%.

Vacanze settembre 2023: come risparmiare fino al 70% tra voli e alberghi

Assoutenti ha spiegato che rispetto ad agosto, prenotare le vacanze a settembre fa risparmiare molto. A Gallipoli in Puglia, ad esempio, una famiglia di 4 persone dal 9 al 16 settembre spenderà il 70% in meno rispetto al mese scorso se si considerano volo e hotel. Se, invece, si sceglie come meta la Sardegna, il risparmio andrà dal 35 al 50% mentre in Sicilia arriverà anche al 60%. Furio Truzzi ha spiegato che tale fenomeno si verifica per colpa dei pazzi aumenti praticati ad agosto a seguito dei quali i turisti si sono allontanati. Poi la domanda è calata e così si è sgonfiata anche spesa per la vacanza.

In ogni caso per risparmiare sulle vacanze tutto l’anno, consigliamo l’iscrizione alle newsletter delle compagnie aeree. Così facendo si saprà in tempo reale se ci sono promozioni in corso. Molte di esse, infatti, durano anche solo 24 ore per cui essere veloci farà la differenza.

Suggeriamo inoltre di effettuare l’iscrizione al servizio di “Google Alert” dove andrà inserito indirizzo e-mail e keyword. Se, ad esempio, si vuole partire per la Grecia in questo mese, si potrà inserire “offerte last minute Grecia settembre” o “offerte voli settembre per la Grecia” cosicché se ci saranno ottime promozioni, il servizio Google avvertirà mediante e-mail.

Riassumendo…

1. Per colpa del caro voli e alberghi, le vacanze di molti italiani si sono spostate a settembre

2. Il risparmio nel mese in corso è evidente e lo comunica anche Assoutenti

3. Per risparmiare sul caro vacanze, oltre che cercare le migliori offerte sul web ci si potrebbe iscrivere alla newsletter delle compagnie aeree per sapere in tempo reale le promozioni del momento.

