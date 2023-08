Voli aerei, il trucco anti rincari per eliminare il superfluo dalla valigia prima di partire

E’ arrivato puntuale l’esodo estivo, anche se quest’anno milioni di italiani hanno scelto come periodo per le vacanze il mese di luglio. A causa dei voli sempre più cari, poi, non sono poche le persone che decidono di viaggiare leggere portando il minimo indispensabile. Ma se non è possibile portare un bagaglio piccolo, ci sono dei modi per fare una valigia poco pesante o comunque senza esagerare. Ma come fare?

Voli, i trucchi per partire leggeri

Come consiglia Donna Moderna, che ha elencato tutti i modi per preparare una valigia a prova di peso il primo passo è quello di creare una lista di cose da portare in modo da organizzare meglio il bagaglio. La lista, ovviamente, va fatto qualche giorno prima e non all’ultimo momento, proprio per non sbagliare e non dimenticare nulla. Creando una lista si potranno organizzare meglio gli abiti e creare anche dei look per abbinare più vestiti in modo da portarne di meno.

Molto utile è anche pianificare gli outfit, in modo da decidere in anticipo come vestirsi giorno per giorno. A questo punto si possono portare i vestiti contati evitando quelli che non servono e puntando molto sui capi basici.

Quando si prepara la valigia si tende a portare miliardi di cose inutili. Piuttosto portarne di meno e sfruttare le lavanderie che ci sono ovunque o perchè no, fare degli acquisti direttamente sul posto. Alcune cose, come prodotti di bellezza o per la cura della persona, si possono acquistare direttamente in loco e in questo modo si eviterà di portarli da casa. Lo stesso ragionamento che si fa per i vestiti si può fare anche per gli accessori e scarpe.

Portare solo cose che servono davvero

Meglio portare poche cose ma funzionali.Un modo per rendere la valigia meno pesante durante il viaggio e inscenare una che non pesi eccessivamente, è anche indossare gli abiti più pesanti. Quindi vestirsi a cipolla già dal viaggio per evitare di mettere in valigia maglie pesanti o simili.

Se si decide di portare i prodotti per la cura personale già da casa, è importante scegliere i formati per viaggiatori che ormai si possono acquistare in tutti i supermercati. Basti pensare a dentifrici, shampoo e altri prodotti per la cura personale che ormai si trovano in vendita anche nei formati mini e ideali per chi deve viaggiare. L’ultimo segreto, ma non meno importante, è portare solo cose che servono davvero. Quindi se su qualcosa siamo in dubbio significa che infondo non serve davvero portarlo. Meglio lasciarlo a casa.

Voli aerei, il trucco di tendenza per eliminare il superfluo dalla valigia prima di partire

In alternativa, per non portare una valigia pesante e cercare di partire il più leggeri possibile, si può seguire il nuovo metodo giapponese, ossia noleggiare gli abiti direttamente sul posto. Questo- però vale solo per i viaggi in Giappone. Per tutto il resto del mondo, almeno per ora, non serve che gestire un pò prima il bagaglio e curare l’organizzazione per partire il più leggeri possibile e magari pagare anche meno la tariffa del volo.

