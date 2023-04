Vacanze per il ponte del 1° maggio: le migliori offerte di viaggio

Pronti per le vacanze per il ponte del 1° maggio? Molti non vedono l’ora anche perché si potrà godere di un week-end lungo, visto che tale giornata cadrà di lunedì.

Inoltre le previsioni preannunciano temperature più alte, intorno ai 19-22 gradi e sole ovunque.

Alla luce di questi dati, la voglia di partire, quindi, sale ancora di più.

Ecco allora una carrellata delle migliori offerte di viaggio per tale occasione che potranno essere sfruttate da chi ancora non ha prenotato o desidera farlo all’ultimo momento.

Le offerte di viaggio

Tra le migliori promozioni ancora disponibili per le vacanze per il ponte del 1° maggio, c’è su Expedia la possibilità di prenotare un appartamento intero di 3 camere e due bagni per sette persone. Il prezzo per due persone per due notti è dal 29 aprile al 1° maggio di 102 euro. Tale alloggio si trova a 6 minuti di auto dalla Reggia di Caserta e a 37 minuti di auto da Napoli.

La stazione dei treni è vicina per cui si può arrivare nella capitale partenopea anche con tale mezzo di locomozione.

A 0,9 chilometri dal centro di Palermo, invece, si trova l’hotel Piazza Pretoria & Quattro Canti Roomy Flats with Balconies che si può prenotare su Booking.it. Si tratta di un appartamento con tre camere da letto che per due notti costa 274 euro. Questo prezzo include anche le tasse e i costi.

Le altre proposte da cogliere al volo per le vacanze per il ponte del 1° maggio

Ci sono anche altre proposte di viaggio da cogliere al volo per vacanze per il ponte del 1° maggio. A 4,7 chilometri da Firenze, ad esempio, c’è l’appartamento la Buena Vibra che su Boooking ha anche il punteggio di 9.5. Esso è grande 45 metri quadri e gli animali sono ammessi, fattore non da poco per chi viaggia in compagnia del quattro zampe. Per due notti, l’appartamento costa 236 euro (tasse e costi inclusi).

Infine a 5,8 chilometri dal centro di Milano, sempre su Booking, c’è il Milan Apartment che costa per due notti (sempre dal 29 al 1° maggio) 170 euro invece di 210 euro. Anche in questo caso le tasse e i costi sono inclusi nel prezzo. In questo caso l’appartamento è di 60 metri quadri e si ha a disposizione un letto matrimoniale.

Considerando che i biglietti degli aerei per le vacanze per il ponte del 1° maggio oramai sono pressoché inaccessibili, visti i prezzi alle stelle, perché non scegliere una meta italiana? Come direbbe Fabrizio Caramagna “La vacanza. Nuovi sorrisi, nuovi luoghi da vedere e amare, nuove risposte da scoprire e da vivere”. Cosa aspettate allora per staccare dalla quotidianità?

