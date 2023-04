Le mete low cost per il Ponte del 1 maggio, ecco dove andare senza spendere troppo.

Concedersi un pò di relax e staccare la spina è proprio quello che ci vuole in primavera sopratutto se le mete sono low cost. I Ponti del 25 aprile e del 1° maggio si avvicinano a grandi passi. Meteo permettendo – le ultime previsioni sono più che positive – a partire dalla prossima settimana milioni di italiani trascorreranno alcuni giorni lontano da casa in cerca di un meritato riposo e di luoghi imperdibili. Ed è proprio in giornate come queste che in tantissimi ringraziano di essere già nel Paese più bello del mondo. A seguire le migliori idee di viaggio per una vacanza tra il Ponte del 25 aprile e quello del 1° maggio del portale SiViaggia.

Le mete low cost per il Ponte del 1 maggio, Su Nuraxi (Sardegna)

Una vacanza in Sardegna fuori stagione? Questo è il periodo migliore per scoprire il volto meno conosciuto dell’isola sarda, lontano dalle sue meravigliose coste. Ne è un esempio il sito archeologico Su Nuraxi a Barumini, centro della Marmilla e Patrimonio UNESCO.

Val di Noto (Sicilia)

C’è poi la Val di Noto – ribattezzata come museo barocco a cielo aperto. E’ una delle idee di viaggio più belle per una vacanza tra il Ponte del 25 aprile e del 1° maggio. L’itinerario migliore è quello che prevede la partenza da Catania alla scoperta della pietra lavica di Ragusa, i palazzi di Scicli e il barocco di Noto.

Corinaldo e Parco del Conero (Marche)

Dal 22 al 25 aprile, presso il borgo medievale di Corinaldo, si celebra la Festa dei Folli. Oltre ad approfittare dello spettacolo primaverile più folle in programma in Italia, Corinaldo può trasformarsi in un’ottima base di appoggio per scoprire le meraviglie del Parco del Conero, tra spiagge incantate, scogliere favolose e percorsi di trekking adatti a tutti.

Parco Nazionale del Gran Paradiso (Valle d’Aosta)

In concomitanza con l’avvicinarsi dell’estate, gli appassionati di escursionismo possono mettere nel mirino i grandi parchi d’Italia, come il Parco Nazionale del Gran Paradiso in Valle d’Aosta, il più antico di tutta Italia. Una vacanza qui promette di far riavvicinare chiunque alla natura, tra marmotte, cervi, caprioli e aquile reali.

Chianciano Terme

Un’altra idea di viaggio da segnare in rosso è un itinerario in Val d’Orcia, alla scoperta di alcune località da sogno e luoghi naturali da fiaba. Il soggiorno ideale è a Chianciano Terme. Per unire al verde delle colline toscane anche l’esperienza termale, con le Terme Sensoriali e le Terme di Theia ad attendere ogni anno migliaia e migliaia di visitatori già durante la primavera. Imperdibile anche il centro storico del borgo di Chianciano Terme, tra stretti vicoli e palazzi rinascimentali.

Insomma, visitare le bellezze italiane in questo periodo di primavera è davvero l’ideale. E avete davvero l’imbarazzo della scelta.