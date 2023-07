Vacanze low cost: ecco le mete più economiche 2023 nel mondo secondo Kiplinger

Risparmiare denaro, avere l’opportunità di viaggiare di più, budget limitato: ecco i principali motivi che spingono gli italiani e non solo a cercare vacanze low cost. Purtroppo negli ultimi tempi è aumentato tutto: dagli alloggi fino agli spostamenti per cui sta diventando sempre più difficile potersi concedere una vacanza per godere di qualche giorno di relax staccando finalmente dalla quotidianità. Un aiuto, per risparmiare, arriva dal magazine Kiplinger che ha stilato un elenco delle mete più economiche 2023 nel mondo. L’analisi è arrivata considerando il costo medio (giornaliero) per un soggiorno e un pasto. Ecco allora la top ten.

Le ultime dalla 10 alla 5

Tra le mete più economiche per vacanze low cost secondo Kiplinger c’è la Grecia che è al decimo posto. È quindi al momento la più “costosa” in quanto viverci intorno ai 119 euro al giorno (85 euro alloggio e 31 euro pasti). Si tratta di un posto ricco di attrazioni culturali come il Partenone o il museo archeologico di Atene.

Quest’ultimo è il più ricco del mondo per quanto concerne l’arte ellenica. La Grecia è anche sinonimo di mare, spiagge e isole da paradiso.

In nona posizione c’è il Portogallo dove il costo medio del soggiorno giornaliero è di circa 105 euro (68 euro alloggio e 31 euro per i pasti). Anche in tale luogo il mare è da favola e poi meritano sicuramente una visita Lisbona con l’Alfama e Porto con il quartiere Ribeira.

Segue all’ottavo posto la Repubblica Domenicana dove vivere costo in media 100 euro al giorno, esattamente 64 euro per l’alloggio e 27 euro per i pasti. Essa è ricca di posti naturali da visitare: il suo territorio, infatti, comprende la foresta pluviale, la savana, gli altopiani e poi è ricca di spiagge da sogno.

Il Messico è settimo, qui la vita costa 85 euro al giorno in media (48 euro di alloggio e 18 euro per i pasti). Da vedere assolutamente Chichen Itza, Cancun e Tulun.

Al sesto e al quinto posto troviamo il Costa Rica e l’Ungheria. Vivere giornalmente nel primo stato costa 74 euro (alloggio 37 euro e pasti 16 euro in media) mentre nel secondo 64 euro circa (30 euro per l’alloggio e 15 euro per i pasti). Sicuramente se ci si reca in Costa Rica tre dei luoghi imperdibili saranno il parco nazionale Manuel Antonio, quello del Corcovado e la Riserva Biologica di Monteverde. In Ungheria una visita d’obbligo si dovrà fare invece al lago Balaton, a Budapest e alla cattedrale di Pecs.

Vacanze low cost: ecco le mete più economiche 2023 nel mondo secondo Kiplinger

Siamo arrivata alla zona calda della classifica delle mete più economiche 2023 per vacanze low cost secondo Kiplinger. Ebbene, al quarto posto troviamo la Thailandia dove il costo medio della vita è di 47 euro (alloggio 19 euro e pasto 13 euro in media). Bangkok, Chiang Mai e Phuket meritano sicuramente una visita.

Sul podio al terzo posto, troviamo l’Indonesia dove il costo medio giornaliero della vita è di 43 euro (32 euro per l’alloggio e 10 euro per i pasti). Tutti sapranno che questa nazione è formata da migliaia isole vulcaniche. È nota per le spiagge, i vulcani, i draghi di Komodo, gli oranghi e gli elefanti.

Si piazza al secondo posto la Turchia dove il costo della vita è di 21 euro (12 euro per l’alloggio e 6 euro per i pasti). Assolutamente meritano una visita Istanbul, la Cappadocia e Adalia con le bellissime spiagge e i resti romani.

Sul gradino più alto del podio c’è il Laos dove il costo medio giornaliero della vita è di 14 euro (7 euro alloggio e 4 euro per i pasti). C’è un’infinità di posti da vedere in tale luogo, tra questi segnaliamo le cascate di Kuang Si, il tempio buddista di Pha That Luang e la località di Luang Prabang.

