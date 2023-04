Ultima possibilità per sottoscrivere il conto deposito che offre un tasso di interesse del 5%

“Ho il conto corrente: che fatica stargli dietro” diceva Guido Clericetti. Ed è proprio così perché, contrariamente a quello che si pensa, i soldi tenuti in banca non sono completamente al sicuro. Più sale il prezzo dei beni che si acquistano, infatti, meno vale il proprio denaro e se non si fa nulla per contrastarla, l’inflazione può ridurre il potere d’acquisto dei propri soldi in maniera significativa. Una soluzione sicura è quella di investire il proprio denaro nel conto deposito. Ce n’è uno che offre un tasso di interesse del 5%: questa promozione, però sta per scadere. Vediamo come fare.

Tasso di interesse al 5%

Solo per il mese di aprile, Smart Bank darà la possibilità di sottoscrivere un conto deposito vincolato per 5 anni a un tasso lordo del 5%. Si avrà tale interesse ogni anno per cinque anni ma, trattandosi di un prodotto callable, annualmente la banca potrà decidere se continuare a proporlo o se ripagare il cliente del capitale investito più l’interesse.

È oggi la data unica di emissione mentre il 28 aprile di ogni anno Smart Bank pagherà poi l’interesse. Così come gli altri conti deposito anche questo è sicuro in quanto i propri risparmi fino a 100 mila euro a depositante saranno protetti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Per la sottoscrizione sarà necessario creare un profilo sulla piattaforma Otter e selezionare il conto deposito che si preferisce. Servirà il documento di identità (carta di identità, passaporto, patente), una foto selfie del proprio viso con il documento tra le mani (leggibile) e una prova di residenza. Per quest’ultima andrà bene anche una busta paga, un estratto conto o la bolletta delle utenze.

Le altre possibilità proposte

Inoltre servirà il codice fiscale, un numero di cellulare che si dovrà poi riconoscere mediante codice Otp ed effettuare un bonifico intestato a se stessi.

Iscrivendosi alla piattaforma digitale Smart Bank, si potranno sottoscrivere gli Smart Bank standard. Si tratta di conti deposito vincolati per i quali non si paga nulla (nemmeno l’imposta di bollo) e sono facili da aprire online.

Questa tipologia di conto deposito permette di richiedere un anticipo per una quota fino all’80% del deposito versato fino alla scadenza. In questo modo si può ottenere una parte del denaro investito con anticipo nel caso se ne abbia la necessità. Non si rinuncerà però all’interesse che maturerà sull’intero ammontare del deposito.

Il tasso di interesse lordo a scadenza dopo 6 mesi è del 2,50% (netto dell’1,85%), dopo 12 mesi del 3,30% (netto (2,44%), dopo 18 mesi del 3,50% (netto 2,59%) e dopo 24 mesi del 3,75% (netto 2,798%). Infine al termine dei 36 mesi del 3,80% (netto del 2,81%) e dopo i 48 mesi del 3,57% (netto 2,64%).

L’interesse totale effettivo per 10 mila euro, come suggerisce SmartBank, sarà di 92,50 euro dopo 6 mesi, di 244,20 euro dopo 12 mesi, di 388,50 euro dopo 18 mesi e di 555 euro dopo 24 mesi. Infine di 843,60 euro dopo 36 mesi e di 1056,72 euro dopo 48 mesi.

