Tris di conti deposito di gennaio 2024: i tassi di interesse superano il 5%

I conti deposito sono uno strumento finanziario che consente di depositare denaro presso una banca, ricevendo in cambio un tasso di interesse. Esistono due tipologie di conti deposito: quelli vincolati e quelli liberi. I primi prevedono il vincolo del denaro per un determinato periodo di tempo in cambio di un tasso di interesse più elevato rispetto ai depositi liberi. Questi ultimi, invece, non prevedono alcun vincolo di denaro ma offrono un tasso di interesse inferiore rispetto ai conti deposito vincolati.

Perché conviene, dunque, optare per un conto deposito vincolato? In primo luogo, perché il tasso di interesse offerto è più elevato rispetto ai conti deposito liberi. Inoltre, il vincolo del denaro consente di evitare la tentazione di prelevare il denaro depositato prima della scadenza del vincolo. Ad oggi 8 gennaio 2024, la domanda che ci si pone è: quali sono i conti che offrono i tassi di interesse tra i più competitivi? Ecco un’analisi.

I rendimenti

Tassi di interesse fino 5,75% con alcuni conti deposito a novembre scorso. Qual è invece la situazione odierna? Ebbene, essa è un po’ mutata: alcune banche hanno conservato le vecchie offerte, altre invece hanno abbassato o rialzato di poco i tassi. Ma vediamo le differenze.

Partiamo da Cherry Bank: il tasso lordo offerto ai propri clienti sui conti deposito è rimasto lo stesso. Esso è del 4,50% dopo 6 mesi, del 5% dopo 12-18 e mesi e del 5,40% dopo 24-36 e 60 mesi. La funzionalità di tale conto, però, è riservata ai correntisti del conto corrente online mentre i propri risparmi saranno sempre al sicuro in quanto aderiranno al Fidt che è il Fondo Interbancario di tutela dei depositi. Quest’ultimo garantisce una copertura fino a 100 mila euro per singolo cliente.

L’offerta di Banca Aidexa

Banca Aidexa offre ai propri clienti un conto deposito con tassi di interesse vantaggiosi. In particolare, il deposito X Risparmio offre i seguenti tassi di interesse:

3 mesi tasso annuo lordo 5%, effettivo 3,7%2. 6 mesi tasso annuo lordo 5%, effettivo 3,7%3. 12 mesi tasso annuo lordo 5%, effettivo 3,7%4. 18 mesi tasso annuo lordo, effettivo 4,07%5. 24 mesi tasso annuo lordo 5,5%, effettivo 4,07%6. 36 mesi tasso annuo lordo 5%, effettivo 3,7%.Rispetto a novembre, però, il rendimento è cresciuto: è passato infatti da quello massimo del 5% (lordo) al 5,5%. Anche questo conto è garantito dal Fidt ma, a differenza di quello di Cherry Bank, non prevede anche l’obbligo di aprire un conto corrente con la medesima banca.

È Illimity Bank ad avere operato un cambio dei tassi di interesse al ribasso sui conti deposito. Prima il rendimento massimo per i clienti Premium era del 5,75% (lordo) ora invece arriva al 5,40%. La modalità non svincolabile offre infatti l’1,30% dopo 6 mesi, il 3,30% dopo 12 mesi, il 3,55% dopo 18 mesi, il 4,50% dopo 24 mesi, il 5,40% dopo 36-48 e 60 mesi. Con esso sarà però necessario aprire anche il conto corrente con Illimity ma così come gli altri sarà garantito dal Fidt. Ricordiamo poi che per tutti e tre i conti analizzati si dovrà pagare anche l’imposta di bollo che è dello 0,20%.

In sintesi…

1. I conti deposito rappresentano uno strumento finanziario interessante per chi desidera far fruttare i propri risparmi

2. In particolare, i conti deposito vincolati offrono un tasso di interesse più elevato rispetto ai conti deposito liberi

3. Tra le banche che offrono i tassi di interesse più vantaggiosi sui conti deposito, troviamo Cherry Bank, Banca Aidexa e Illimity Bank.