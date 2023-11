Con l’aumentare della consapevolezza finanziaria, sempre più persone si rivolgono ai conti deposito come uno strumento versatile e sicuro per gestire i propri risparmi.

Questi strumenti finanziari, come tutti avranno notato, hanno guadagnato, soprattutto nell’ultimo periodo, una grande popolarità grazie ai tassi di interesse sempre più alti. Un altro dei morivi del loro successo è che offrono una combinazione di sicurezza e di flessibilità.

Ma quali sono 5 tra i top del mese di novembre 2023?

Quali scegliere?

Tra i migliori conti deposito di ottobre c’era quello di Illimity Bank e in questo mese di novembre 2023? Ebbene, c’è sempre quello della banca guidata da Guido Passera.

Quest’ultima offre due tipi di deposito: quello classic e quello per i clienti Premium. Nel primo caso, il conto deposito non svincolabile offre un tasso di interesse lordo dell’1,30% dopo 6 mesi, del 3,25% dopo 12 mesi, del 3,50% dopo 18 mesi, del 4% dopo 24 mesi, del 5% dopo 36-48 e 60 mesi. Quello Premium invece, non svincolabile offre l’1,50% dopo 6 mesi, il 3,50% dopo 12 mesi, il 3,75% dopo 18 mesi, il 4,50% dopo 24 mesi, ildopo 36-48 e 60 mesi.

Da tenere d’occhio, poi, c’è anche il conto deposito di banca Aidexa che offre un rendimento del 4% lordo dopo 3 mesi e del 5% dopo 6 mesi, 12 mesi, 18 mesi, 24 mesi e 36 mesi. Si tratta del conto XRisparmio per il quale non c’è alcun obbligo di aprire un conto corrente.

Tassi di interesse fino al 5,75%% con questi conti deposito: la top 5 di novembre

Nella top dei 5 tra i migliori conti deposito di novembre 2023 c’è anche quello di Cherry Bank che offre un tasso di interesse del 4,5% dopo 6 mesi, del 5% dopo 12, 18 e 24 mesi e del 5,40% dopo 36, 48 e 60 mesi. La funzionalità di questo conto, però, è riservata ai correntisti del conto corrente online.

Offre un tasso di interesse che arriva al 4,75% anche il conto deposito Twist. Con esso più nel dettaglio, si ottiene un rendimento del 3,50% dopo 3 mesi, del 4% dopo 6 mesi, del 4,75% dopo 12 mesi, del 4,60% dopo 18 mesi, del 4,75% dopo 24-36-48 e 60 mesi.

Per quanto riguarda la liquidazione degli interessi, essa si avrà ogni mese per durate sino a 24 mesi e ogni tre mesi per durate superiori.

Chiudiamo con il deposito vincolato di banca Cf+ che offre il 4,5% lordo dopo 12-18 e 24 mesi, il 4,3% dopo 36 mesi, il 4,35% dopo 48 e 60 mesi. Di questo conto, la giacenza libera è remunerata e si apre e gestisce online. Non è subordinato, poi, all’apertura di un conto corrente e non comporta spese di apertura.

Tutti i prodotti enunciati potrebbero essere per gli investitori una soluzione affidabile per far crescere i propri risparmi senza l’esposizione a rischi significativi. Quest’ultima, infatti, ripetiamo è uno dei motivi che li rende sempre più popolari soprattutto agli occhi di chi cerca opzioni finanziarie equilibrate e sostenibili per la gestione dei loro fondi.

Riassumendo…

1. Sono sempre più le persone che si rivolgono ai conti deposito visti i tassi alle stelle degli ultimi periodi

2. Tra i migliori c’è il conto deposito di banca Illimity che offre un rendimento lordo alla scadenza del 5,75%

3. Ci sono poi quello di Cherry Bank con tasso del 5%, di banca Cf+ con tasso che arriva al 4,5%, quello Twist con rendimento fino al 4,75% e quello di banca Aidexa con tasso fino al 5%.

[email protected]