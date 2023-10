4 conti deposito dai tassi così interessanti da leccarsi i baffi

Tassi di interesse sempre più alti: ecco perché si parla sempre più spesso in termini lusinghieri dei conti deposito. Se poi si aggiunge la sicurezza di tali prodotti allora l’apprezzamento sale ancora di più. La maggior parte di essi, infatti, è garantita dal Fidt che è il Fondo Interbancario di Tutela Depositi. Significa che i risparmi fino a 100 mila euro a depositante sono garantiti in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca. C’è poi un altro aspetto per il quale si è propensi a sottoscrivere tali prodotti ed è la facilità di comprensione.

Non bisogna essere dei guru della finanza per aprire un conto deposito, basta infatti la sola carta di identità e il codice fiscale. Nella maggior parte dei casi, però, l’apertura è vincolata a quella di un conto corrente.

Quali scegliere

I conti deposito iniziano a fare concorrenza ai titoli di Stato. Le offerte, infatti, nel corso di questi ultimi mesi sono diventate sempre più accattivanti.

Tra le migliori del momento ci sono, ad esempio, quello di banca Private Leasing. Il deposito Comfort a 48 mesi, infatti, offre un tasso lordo annuo che arriva fino al 5%. Nel foglio informativo si legge che il deposito a tasso fisso con cedola periodica offre tra il 1° e il 6° mesi il 2,90% lordo, tra il 7° e il 12° mesi il 3,40% e dal 13° al 18° mese il 3,60%. E ancora, dal 19° al 24° mese il 4%, dal 25° al 30° mese il 4,20%, dal 31° al 36° mese il 4,40%, dal 37° al 42° mese il 4,5% e dal 43° al 48° mese il 5%.

Per vincoli da 6 a 60 mesi c’è poi da prendere in considerazione il conto deposito Cherry Bank che è riservato ai correntisti del conto corrente online. Ovviamente la soluzione vincolata è quella che offre un tasso di interesse più alto. Eccolo: si ottiene un rendimento del 4,50% dopo 6 mesi, del 5% dopo 12, 18 e 24 mesi e del 5,40% dopo 26, 48 e 60 mesi.

Ci sono poi tra i migliori conti deposito di fine ottobre quelli di Illimity Bank per clienti Premium e classici.

Per il primi il tasso di interesse lordo che si percepisce dopo 6 mesi è dell’1,50% mentre è del 3,50% dopo 12 mesi, del 3,75% dopo 18 mesi, del 4,50% dopo 24 mesi e infine deldopo 36 mesi, 48 e 60 mesi. Il deposito per i clienti classici, invece, offre un rendimento lordo dell’1,30% dopo 6 mesi, del 3,25% dopo 12 mesi, del 3,50% dopo 18 mesi, del 4% dopo 24 mesi e del 5% dopo 36, 48 e 60 mesi.

Infine chiudiamo la lista dei 4 tra i migliori conti deposito di fine ottobre con il Time Deposit di banca del Fucino. In modalità online offre un tasso di interesse lordo del 4,20% per una durata massima di 12 mesi. C’è però un importo minimo da accantonare che è di 5000 euro mentre in caso di svincolo anticipato si applica un rendimento dello 0,10%. Non si paga, infine, nessuna penale in caso di svincolo anticipato.

Riassumendo…

1. Succulente offerte anche per fine ottobre sui conti deposito

2. I tassi di interesse arrivano fino al 5,75%

3. 4 tra i migliori sono il Cherry Bank, quello di banca Private Leasing, Illimity Bank e di banca del Fucino.

