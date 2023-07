Sono sempre più amati dagli italiani i buoni fruttiferi postali perché facili da sottoscrivere e perché non hanno costi per la sottoscrizione o il rimborso, eccetto ovviamente gli oneri fiscali. In più, il punto di forza è che il capitale investito si può richiedere in ogni momento entro il termine di prescrizione.

Tutti sapranno che qualsiasi prodotto di risparmio/investimento ha una scadenza. Facciamo un esempio: i 3×2 sono titoli che durano 6 anni e dopo tale arco temporale diventano infruttiferi ovvero non producono più interessi. I cartacei, poi, trascorsi dieci anni dalla scadenza si prescrivono. Quando ciò accade si perde il diritto alla restituzione del capitale sottoscritto e alla corresponsione degli interessi nel frattempo maturati. Occhio, quindi, sempre alla data di scadenza.

Volendo analizzare un tris di titoli: Risparmio Sostenibile, Soluzione Eredità e 3×2, quale dei tre offre tassi di interesse più alti?

Risparmio Sostenibile

Per chi desidera investire il proprio denaro ci sono i conti deposito come abbiamo già spiegato ma anche i buoni fruttiferi postali come quello a 7 anni Risparmio Sostenibile grazie ai quali è possibile ottenere rendimenti fissi crescenti.

Inoltre, alla scadenza, si ha anche la possibilità di conseguire un eventuale premio legato all’andamento, qualora esso sia positivo, dell’indice Stoxx Europe 600 Esg-X. Con quest’ultimo termine si intendono le categorie sulle quali è valutata un’impresa in modo tale da stabilire un giudizio nel complesso di sostenibilità. Questo in merito all’impatto sociale, ambientale e alle scelte organizzative effettuate.

A differenza della maggior parte dei bfp, questo titolo è emesso solo in forma dematerializzata. Tra le principali caratteristiche c’è la durata che è di 7 anni nonché gli interessi fissi che maturano dopo 1 anno dalla sottoscrizione.

Significa che prima di tale arco temporale, si ha diritto solo alla restituzione del capitale investito e non degli interessi. Ecco il tasso effettivo annuo lordo di rendimento: al compimento di 1 anno dello 0,50%, dopo 2 anni dello 0,60% e dopo 3 anni dello 0,75%. E ancora, dopo 4 anni dell’1%, dopo 5 anni dell’1,10%, dopo 6 anni dell’1,25% e. In più, solo alla scadenza del settimo anno dal giorno della sottoscrizione, il sottoscrittore avrà diritto all’lordo. Quest’ultimo sarà uguale al tasso di partecipazione dell’andamento dell’indice su indicato ma solo se positivo. I valori ufficiali dell’indice si troveranno sulla pagina relativa agli indici di rivalutazione del capitale sul sito di Cassa Depositi e Prestiti. Su di essa si legge che l’ultimo valore del 14 giugno 2023 dell’indice Stoxx Europe 600 Esg-X è di 172,94.

Tra i buoni fruttiferi postali presi in considerazione per luglio 2023, il Risparmio Sostenibile offre un tasso di interesse lordo alla scadenza dell’1,50%. C’è poi il titolo 3×2 per chi desidera investire fino a 6 anni contando su rendimenti fissi che crescono negli anni. Di questo buono si ha flessibilità di rimborso dopo 3 anni con il riconoscimento degli interessi maturati. Dalle condizioni in vigore dal 6 giugno scorso, si evince che il rendimento effettivo annuo lordo è dell’1,25% dopo 3 anni e del 2,25% dopo 6 anni.

Concludiamo con i bfp Soluzione Eredità che non è sottoscrivibile da tutti ma solo dai beneficiari di un procedimento successorio concluso in Poste. Questo buono è l’ideale per chi vuole investire a 4 anni in quanto offre alla scadenza un rendimento effettivo annuo lordo del 3%.

