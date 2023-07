5 conti deposito con tassi di interesse al top fino al 4,75% luglio 2023

I conti deposito negli ultimi mesi sono tornati a essere uno strumento finanziario molto amato dalle persone. Il motivo principale riguarda i tassi di interesse che sono aumentati di molto rispetto al passato.

Piacciono molto anche perché sicuri grazie al Fidt, Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che protegge il capitale fino a 100 mila euro a depositante. Tale limite si applica per ogni depositante per singola banca. Significa che se una persona ha depositi intestati presso la stessa banca, i conti si cumulano e sull’importo complessivo si applica il limite di garanzia di 100 mila euro. Attenzione: al raggiungimento del limite appena enunciato concorrono anche gli interessi maturati fino alla data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa dell’Istituto di Credito.

Un altro motivo che spinge sempre più persone verso i conti deposito è la facilità di utilizzo. Tali strumenti sono infatti (di solito) molto semplici da aprire e da gestire.

Richiedono soltanto una documentazione di base e le transazioni possono essere effettuate online, mediante il telefono o presso una filiale bancaria. Questa facilità di utilizzo li rende quindi accessibili anche a chi non ha una grande esperienza finanziaria.

Detto ciò, quali sono 5 tra i migliori conti deposito di questo inizio di luglio 2023?

Illimity e banca Progetto

Tra i migliori conti deposito di inizio luglio 2023 c’è sicuramente quello di Illimity Bank. Il suo nome preciso è conto Premium che è riservato ai clienti Premium. Offre un tasso di interesse annuo lordo alla scadenza dell’1,50% dopo 6 mesi, del 4,50% dopo 12 mesi, 18-24-36 e 48 mesi nonché del 4,75% dopo 60 mesi. Si tratta più nel dettaglio di un conto non svincolabile, con importo minimo di 1000 euro e massimo di 20.000.

000 euro. Per questa linea, che è quella che offre tassi più alti, non è previsto lo svincolo anticipato delle somme. Come da normativa, poi, c’è da sostenere l’imposta di bollo dello 0,20% annuo sulle somme depositate.

C’è poi il conto deposito vincolato di Cherry Bank grazie al quale si ha la possibilità di far crescere i propri risparmi scegliendo tra sette scadenze: maggiore sarà la durata, quindi, maggiore sarà il tasso di interesse. Più nel dettaglio, dopo 6 mesi si avrà un tasso di interesse annuo lordo del 3,50% mentre dopo 12-18 e 24 mesi del 4%. Sarà invece del 4,30% dopo 36 mesi, del 4,40% dopo 48 mesi e del 4,50% dopo 60 mesi.

5 conti deposito con tassi di interesse al top fino al 4,75% luglio 2023

Come detto tra i migliori conti deposito di luglio 2023 c’è quello di Illimity Bank che offre un tasso di interesse fino al 4,75% e quello di Cherry Bank che arriva invece al 4,50%. Troviamo poi quello di banca Cf+ che si aprirà interamente online e non sarà subordinato all’apertura di un conto corrente. Per quanto concerne la linea svincolabile, il tasso di interesse annuo lordo sarà il seguente: 3,9% dopo 12 mesi, 4% dopo 18 mesi, 4,2% dopo 24 mesi, 4,25% dopo 36 mesi, 4,3% dopo 48 mesi e 60 mesi. L’importo minimo vincolabile per questo conto sarà di 10 mila euro.

Anche il conto deposito di Ibl banca offre delle buone opportunità, si avranno infatti tassi esclusivi per vincoli attivati entro il 30 settembre 2023 sia in filiale che online nonché da app. Entrando nel dettaglio, il deposito con cedola trimestrale, come si legge sul sito ufficiale, offrirà dopo 6 mesi, un rendimento garantito del 3,30% su somme fino a 1.000.000 euro. Del 3,80% dopo 12 mesi e 18 mesi, del 3,85% dopo 24 mesi e del 4% dopo 36 mesi.

Chiudiamo con il conto deposito Rendimax di banca Ifis vincolato che offre i seguenti tassi lordi. Al termine di 6 mesi, per vincolo anticipato si avrà il 2,65% mentre per quello posticipato il 2,75% mentre dopo 9 mesi il 2,90% e il 3%. Alla fine dei 12 mesi il tasso sarà del 3,05% (vincolo anticipato) e 3,15% (vincolo posticipato), dopo 18 mesi del 3,10% e del 3,25%, dopo 2 anni del 3,20% e del 3,40% mentre dopo 3 anni del 3,25% e del 3,50%. Infine dopo 4 anni del 3,40% e del 3,75% e al termine dei 5 anni del 3,55% e del 4%.

Riassumendo…

1. I conti deposito piacciono sempre più agli italiani grazie ai tassi di interesse più alti

2. Tra i migliori 5 ci sono quello Illimity con tasso lordo che arriva al 4,75% e quello Cherry Bank con tasso fino al 4,50%

3. Ci sono poi quello di Cf+ con tasso al 4,30%, quello di Ibl banca con tasso al 4% e di banca Ifis con tasso lordo che arriva sempre al 4%.

