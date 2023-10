Trimestre anti inflazione Lidl, Coop, Carrefour: ecco quali sono i prodotti ribassati anche a 0,99 euro

Lo scorso 1° ottobre è partito il trimestre anti inflazione ovvero l’iniziativa del Governo per favorire il contenimento dei prezzi e tutelare il potere di acquisto dei consumatori, soprattutto delle famiglie. Esso durerà fino al 31 dicembre e sono molte le catene che vi hanno aderito come Lidl, Coop e Carrefour. Queste ultime hanno ampliato rispetto al passato il numero di prodotti a prezzi ribassati. Si tratta di una buona notizia per le tante famiglie che per colpa dei continui aumenti hanno un budget limitato e cercano di massimizzare il potere d’acquisto.

Acquistare articoli a prezzi più bassi consente loro, infatti, di risparmiare denaro e di gestire meglio le spese quotidiane. Quali sono allora i principali prodotti in offerta?

Gli sconti

Prodotti in sconto Conad e non solo per il trimestre anti inflazione. Anche Lidl sulla sua pagina ufficiale ha inserito la lista di tutti quelli ribassati. Tra quelli scontati fino al 15 ottobre, ci sono:

1. Wurstel di puro suino Salumeo a 0,99 euro invece di 1,39 euro

2. Pesto alla genovese Nonna Mia 140 grammi a 0,99 euro invece di 1,29 euro

3. Mozzarella Skyrella 125 grammi a 0,99 euro invece di 1,29 euro

4. Mini panzerotti Manissa con ripieno pomodoro/mozzarella a 0,99 euro invece di 1,35 euro

5. Radler 2 pezzi a 0,99 euro invece di 1,38 euro

6. Pesto Baresa 190 grammi a 0,99 euro invece di 1,29 euro

7. Melanzane a filetti Baresa a 0,99 euro invece di 1,39 euro (188 grammi sgocciolato)

8. Sugo di pomodoro con basilico Italiano (720 ml) a 0,99 euro invece di 1,25 euro.

Fino al 31 dicembre 2023, molti prodotti Coop (Centroitalia) saranno ribassati del 10% per il trimestre anti inflazione. Ecco alcuni di essi:

1. Frollini con gocce di cioccolato Coop 500 grammi

2. Olio Friggifacile Coop di 1 litro

3. Fagioli borlotti Coop

4. fagioli cannellini Coop

5. Ceci Coop

6. Lenticchie Coop

7. Pesto alla genovese classico (190 grammi) Coop

8. Tonno al naturale Coop (3×80 grammi)

9.

Bibita Cola Regular Coop10. Nettare di albicocca Coop (1 litro)11. Detersivo piatti gel ultra al limone casa Coop 500 Ml.Per l’elenco completo si potrà consultare la pagina ufficiale di Coop CentroItalia.

Nel carrello anti inflazione del Carrefour ci sono invece i seguenti prodotti:

1. Carrefour caffè classico 25 ml a 1,99 euro

2. Simpl’ passata di pomodoro 700 grammi a 0,89 euro

3. Pasta di semola Carrefour 500 grammi 0,69 euro

4. Simplì acqua minerale naturale 2 litri 0,21 euro

5. Uova fresche classiche Carrefour (confezione da 6)1,79 euro

6. Simpl’ farina 00 di grano tenero 1 chilo 0,65 euro

7. Simpl’ latte Uht parzialmente scremato 1 litro 0,95 euro

8. Sale grosso Simpl’ 0,29 euro

9. Mozzarella Simpl’ 0,89 euro

10. Ricotta Simpl’ 450 grammi 1,39 euro

11. Yogurt magro 125 grammi Simpl’ 0,25 euro

12. Riso parboiled lungo Simpl’ 1,89 euro

13. Pesto con aglio 100 grammi Simpl’ 0,95 euro

14. Mais dolce Simpl’ 0,79 euro

15. Cannellini lessati Simpl’ 0,49 euro

16. Salame Milano 150 grammi 1,59 euro

17. Pancarrè 200 grammi Simpl’ 0,49 euro

18. Cracker salati Simpl’ 0,85 euro.

Per la lista completa ci si dovrà connettere alla pagina del Carrefour relativa alle offerte inerenti al trimestre anti inflazione.

Riassumendo…

1. Il trimestre anti inflazione è partito il 1° ottobre e durerà fino al 31 dicembre

2. Sono molti i prodotti calmierati proposti da Coop, Carrefour e Lidl

3. Lidl, poi, propone fino al 15 del mese in corso addirittura articoli a 0,99 euro contro la crisi.

