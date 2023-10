Prodotti in sconto Conad e Coop per il trimestre anti inflazione ottobre-dicembre 2023

Il trimestre anti inflazione è un accordo tra il Governo, i produttori e i distributori per offrire ai cittadini prodotti in sconto. Conad e Coop hanno aderito all’iniziativa abbassando i prezzi degli articoli fino al 10%. In più, hanno aumentato il numero dei prodotti con prezzi bloccati fino alla fine dell’anno.

Purtroppo l’inflazione ha causato l’aumento generale dei prezzi dei beni e dei servizi e ciò ha causato la perdita del potere di acquisto di molte famiglie. Quando il prezzo sale ma non il reddito, infatti, ci si ritrova in una situazione drammatica in quanto si hanno difficoltà a far fronte alle spese quotidiane, compresa quella del cibo.

Il Governo ha cercato di limitare quindi i danni firmando il patto anti inflazione che ha lo scopo di ridurre il tasso di inflazione che oggi grava sul carrello della spesa.

Dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre, i punti vendita che hanno aderito all’iniziativa, tra cui Coop e Conad, proporranno a prezzi calmierati tanti prodotti di prima necessità, alimentari e non, per l’infanzia e di largo consumo.

Conad: le iniziative

Il Conad proporrà numerosi prodotti in sconto in quanto ha aderito all’iniziativa del Governo per calmierare il carrello della spesa. Mario Lusetti, presidente della Gdo, in un’intervista a La Repubblica, ha spiegato che l’azienda sente il dovere di “continuare a fare la propria parte per limitare gli effetti del caro vita”. Non a caso, è stata una delle prime aziende ad aderire al trimestre anti inflazione. Dalla giornata di ieri, molti prodotti, quindi, si potranno acquistare a prezzi scontati. Essi si riconosceranno grazie al bollino digitale tricolore.

E non è finita, Conad ha allargato il numero degli articoli che fanno parte dell’iniziativa “bassi e fissi” per offrire ai clienti una spesa completa e di qualità fino alla fine del 2023.

Ecco i principali prodotti in offerta:

1. Frollini grano saraceno Conad 400 grammi a 1,49 euro

2. Frollini con panna Conad 400 grammi a 1,45 euro

3. Frollini con uova Conad 400 grammi a 1,45 euro

4. Corn Flakes classici Conad 375 grammi 1,45 euro

5. Muesli croccante miele e mandorle Conad 375 grammi 2,35 euro

6. Plumcake yogurt Conad 6 pezzi 0,99 centesimi

7. Croissant cioccolato Conad 300 grammi 1,59 euro

8. Crackers salati/non salati Conad 500 grammi 1,20 euro

9. Farina tipo OO Conad 1 chilo 0,70 euro

10. Caffè gusto classico Conad 250×2 3,75 euro

11. Mezze penne rigate (e tanti altri formati) Conad 500 grammi 0,69 euro

12. Riso Ribe Conad 1 chilo 2,19 euro

13. Passata di pomodoro classica Conad 700 grammi 0,89 euro

14. Tonno all’olio d’oliva Conad 80gx4 pezzi 3,79 euro.

Questi sono solo alcuni dei prodotti in sconto. Sulla pagina ufficiale dell’azienda se ne troveranno molti altri.

Prodotti in sconto Conad e Coop per il trimestre anti inflazione

La Coop ha creato una pagina ad hoc riguardante il patto anti inflazione nella quale si legge che nel paniere ci saranno oltre 200 prodotti con sconto al 10%. Tra questi ci saranno sia articoli alimentari che non alimentari come uova, caffè, pasta, formaggi, pelati ma anche pannolini, baby food, e detergenti. Per altri 1000 prodotti, poi, il prezzo resterà bloccato fino alla fine dell’anno per proteggere il potere di acquisto delle famiglie.

Tra i prodotti “bassi e buoni”, si legge dalla pagina ufficiale della Coop Centro Italia, ci sono:

1. Frollini alla panna/all’uovo/ con granella di zucchero/ 800 grammi 1,69 euro

2. Fette biscottate dorate Coop 320 grammi 0,79 euro

3. Latte parzialmente scremato Coop 1 litro 0,66 euro

4. Caffè classico per moka Coop 250×2 3,39 euro

5. Confettura extra fragole Coop 370 grammi 1,17 euro

6. Pannolini crescendo Coop 2-5 chili 4,35 euro

7. Docciaschiuma Energizzante Io Coop 250 Ml 0,98 euro

8. Asciugatutto Biovivi Verde Coop 1,32 euro.

I prodotti in sconto (non solo quelli appartenenti al trimestre anti inflazione) sono molti per cui il suggerimento è quello di collegarsi alla pagina ufficiale della Coop per scoprire quali sono per intero.

Riassumendo…

1. Dal 1° ottobre è partito il trimestre anti inflazione che durerà fino al 31 dicembre 2023

2. Si troveranno tanti prodotti scontati fino al 10%

3. Coop e Conad, oltre a tali articoli a prezzi calmierati, ne hanno aggiunti altri a prezzi bloccati fino alla fine dell’anno.

[email protected]