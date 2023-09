Il patto anti-inflazione è realtà. Lo ha sottoscritto nella giornata di ieri il governo Meloni in accordo con i rappresentanti del mondo produttivo. L’obiettivo è di aiutare gli italiani a spendere di meno al supermercato. Tutti i punti vendita che aderiscono all’iniziativa venderanno a prezzi calmierati un numero importante di prodotti di prima necessità. La premier Giorgia Meloni l’ha ribattezzato come paniere tricolore, che vedrà dal 1° ottobre al 31 dicembre tutta una serie di iniziative quali promozioni, prezzi fissi e articoli a prezzo scontato. Quali sono questi prodotti?

Lista prodotti beni di prima necessità che rientrano nel patto anti-inflazione

caffè

tè

camomilla

aceto di vino

acque minerali

cioccolato

cacao in polvere

zuccheri

miele naturale

lieviti naturali

alimenti per la prima infanzia

alimenti per bambini

frutta

semi

frutti oleosi

legumi

pomodori pelati e conserve di pomodori

ortaggi freschi e lavorati

farine di cereali

cereali (riso, orzo, farro, avena, mais, malto, ecc. )

) paste alimentari

prodotti della biscotteria

prodotti della pasticceria

prodotti della panetteria

olio d’oliva e di semi

uova

latte e i suoi derivati

pescato fresco

carni suine, avicole, cucinole, caprie e bovine.

L’elenco dei prodotti scontati è presente nella nuova carta Dedicata a te elaborata dal Ministero delle Politiche agricole. Una lista ufficiale ancora non c’è, ma non dovrebbe mancare poi così tanto alla sua pubblicazione, dato che il Patto anti-inflazione scatterà già da questa domenica 1° ottobre.

Si tratta di articoli che rientrano nella lista dei beni di prima necessità, sia essi alimentali e non. Vi sono anche prodotti pensati appositamente per la cura della persona e per l’infanzia.

Trimestre anti inflazione: ecco i prodotti scontati con il bollino tricolore dal 1 ottobre al 31 dicembre

Gli articoli che rientrano nell’iniziativa del governo verranno comunicati sia all’interno dei punti vendita sia nelle campagne pubblicitarie che avranno per protagonisti gli stessi prodotti.

In caso di dubbi o domande, i cittadini potranno rivolgersi in qualsiasi momento al governo inviando un’email all’indirizzo di posta elettronica [email protected]

È importante sottolineare che gli esercenti sono liberi di aderire o meno all’iniziativa del governo e allo stesso tempo possono scegliere quali prodotti inserire nella lista degli articoli che rientrano nel cosiddetto trimestre anti-inflazione. In ogni caso, una volta arrivati nei punti vendita, i consumatori potranno sapere quali i prodotti scontati in quanto saranno caratterizzati da un bollino tricolore. Sicuramente, come ha fatto sapere la premier Meloni, si tratta di un bel messaggio per la nazione, in un momento di difficoltà, dove l’inflazione ha messo a dura prova il potere d’acquisto delle famiglie. Quindi, da domenica 1 ottobre, i cittadini andando a fare la spesa noteranno già i prodotti aderenti al patto anti inflazione.

Riassumendo

– In data 28 settembre il governo italiano ha raggiunto un’intesa con i rappresentanti del mondo produttivo per l’istituzione del Patto anti-inflazione.

– Il Patto anti-inflazione durerà dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023.

– La nuova iniziativa dell’esecutivo prevede uno speciale “paniere tricolore” con prezzi calmierati per i beni di prima necessità.

– L’obiettivo è di far risparmiare le famiglie italiane e non far pesare su di loro gli effetti dell’inflazione.

– Tra i beni di prima necessità in vendita nei prossimi mesi a prezzi calmierati ci sono anche latte, carne, caffè, legumi, frutta, alimenti per bambini e paste alimentari.