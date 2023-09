Manca sempre meno al 1 ottobre, data da cerchiare in rosso per l’avvio del trimestre anti inflazione, un patto che prevede tre mesi in cui alcuni prodotti saranno scontati del 10% per contrastare l’inflazione, che sta dando filo da torcere alle famiglie italiane. Il carrello della spesa è sempre più caro, ogni volta che si va al supermercato per fare la spesa, ci si trova davanti a nuovi alimenti. Una famiglia tipo spende mediamente anche 400 euro in più all’anno per acquistare cibo e bevande rispetto a un anno fa.

Patto anti inflazione dal 1°ottobre: quali sono i prodotti scontati e i supermercati aderenti

Per questo il Governo ha deciso di attuare il piano anti inflazione, tre mesi in cui i supermercati, discount e ipermercati aderenti, venderanno un paniere di beni di largo consumo con il 10% di sconto. Sì parla di 25 mila punti vendita aderenti in tutta Italia. La firma definitiva arriverà il 28 settembre ma già circolano i nomi dei supermercati aderenti all’iniziativa, oltre ai prodotti che troveremo con lo sconto del 10% al supermercato.

Quali aziende e supermercati hanno aderito

Gli sconti saranno approvati dal 1 ottobre al 31 dicembre 2023 e le famiglie potranno risparmiare circa 150 euro nei tre mesi di validità dell’iniziativa. I prodotti oggetto degli sconti saranno pubblicizzati tramite una pubblicità progresso finanziata dalla presidenza del Consiglio ed è previsto anche un bollino tricolore che farà capire alle persone se il prodotto è scontato o no.

Per quanto riguarda i punti vendita aderenti, la lista comprende 25mila negozi in tutta Italia, tra supermercati, ipermercati, discount, farmacie e parafarmacie e anche alcune aziende, che hanno aderito, oltre alla Coldiretti:

Esselunga

Conad

Carrefour

Pam

Lidl

Tigre

Famila

Decò

Barilla

Lavazza,

Mutti

Nestlé

Ferrero.

Coldiretti.

Si attende di capire se ci saranno anche Eurospin e MD e altri nomi di grandi aziende. Centromarca, Federalimentare, Ibc e Unionfood si attendono, infatti, nuove adesioni.

Prodotti che si possono trovare scontati

Per quanto riguarda i prodotti, invece, si tratta di beni alimentari e non di largo consumo:

pasta

carne

zucchero

latte

uova

riso

sale

farina

passata di pomodoro

cereali

saponi

detergenti

pannolini

farmaci di largo consumo

Non è ancora chiaro che cosa accadrà con i prodotti freschi, questo a causa dei prezzi ballerini e il problema dei cambiamenti climatici. Ecco perché per verdura e frutta, in particolare, si ipotizzano degli sconti periodici o delle promozioni locali. Nei prossimi tre mesi, insomma, le famiglie potranno approfittare di qualche sconto e di un aiuto per contrastare il carovita che sta dando filo da torcere. Oltre alla spesa sempre più cara, infatti, bisogna fare i contri con la benzina che costa sempre di più. Il trimestre anti inflazione, però, secondo le associazioni di categoria potrebbe non bastare. In ogni caso, nei prossimi tre mesi, le famiglie italiane avranno modo di risparmiare sulla spesa una piccola cifra. E le promozioni potrebbero anche essere altre.

