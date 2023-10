Trimestre anti inflazione: elenco supermercati a Napoli e Milano dove fare la spesa a prezzi calmierati

Il trimestre anti inflazione (dal 1° ottobre al 31° dicembre) è un’iniziativa lanciata dal Governo per favorire il contenimento dei prezzi e tutelare il potere di acquisto delle famiglie. Queste ultime, infatti, avranno la possibilità di risparmiare su tanti prodotti grazie ai prezzi calmierati.

Come tutti sapranno, l’inflazione è un fenomeno economico che si verifica quando c’è un aumento generalizzato dei prezzi dei beni e dei servizi in un’economia. Se l’inflazione è elevata (come sta succedendo), il potere d’acquisto delle famiglie viene influenzato negativamente. Se i prezzi aumentano più velocemente dei redditi delle famiglie, infatti, il potere d’acquisto diminuisce. Significa che con la stessa quantità di denaro, le famiglie possono acquistare meno beni e servizi rispetto al passato.

Il Governo, quindi, per contrastare la spinta inflazionistica ed evitare che essa diventi strutturale, ha messo in atto il paniere della spesa calmierato. Ecco, dunque, l’elenco dei supermercati a Napoli e Milano dove si potrà risparmiare sulla spesa.

Napoli e Milano

Carrello della spesa calmierato contro l’inflazione: ecco come il Governo ha deciso di aiutare le famiglie, almeno nell’ultimo trimestre dell’anno nel quale fa parte anche il Natale. I prodotti che si potranno trovare a prezzi più bassi sono quelli di prima necessità, alimentari e non alimentari di largo consumo. E inoltre quelli per l’infanzia e la cura della persona. Ovviamente la domanda che sorge spontanea è: come si potranno riconoscere i supermercati che aderiscono alla campagna? Ebbene, essi saranno riconoscibili per l’utilizzo del logo tricolore del Governo con i colori della bandiera italiana e con la scritta “trimestre anti inflazione”.

Nella città di Napoli hanno aderito tra i supermercati il Conad, il Conad City, il Cuor di Crai, la Coop, il Conad Margherita, il Market Decò.

Il Maxistore Decò, il Sebon, il Decò il Conad Superstore. E ancora, la farmacia Iuliano dottoressa Adriana in via Santa Caterina e quella del Dottor Merlino in Corso Vittorio Emanuele, 657.

Inoltre, il Conad Infinito, la Despar Tigerlily, NaturaSi, la farmacia Funicolare in via Manzoni, quella Congedo in via Posillipo e quella della Dottoressa Musella in via Manzoni. L’elenco prosegue con la farmacia Marechiaro in via Santo Strato, il Conad Todis, la farmacia Stabile in via Campi Flegrei e quello di San Ciro in via De Sivo. Ci sono, inoltre, la farmacia Ippodromo in via Astroni, la Stabile in via Giulio Cesare, la Cotroneo in via Lepanto/Colonna, la Ferrara in via Duilio, la Stabile Metropolitana in via G. Cesare e quella Calabrese in via Epomeo.

In più, ci sono la farmacia Manfredi in via Epomeo, la Forte in via Provinciale, la Ariston in via dell’Epomeo, il Despar Aiace, il Despar Express. Per l’elenco definitivo, bisogna collegarsi al sito del Mimit.

Grazie al trimestre anti inflazione si potranno acquistare prodotti a prezzi calmierati non solo nei supermercati o nei negozi che vi aderiscono. Anche le farmacie daranno il loro contributo.

A chi si chiede se tutti potranno accedere agli sconti, la risposta è si, indipendentemente dall’Isee, dall’età e dalle altre misure di inclusione sociale o di sostegno alla povertà.

Per quanto riguarda Milano, tra i negozi aderenti ci sono: Crai Super, Crai alias Prp Super, Cuor di Crai, farmacia Cassiodoro in viale Cassiodoro, Penny Market e Conad Dream Foods. Inoltre, Conad Kiwi Store, farmacia Erba in piazza Del Duomo, LaEsse Esselunga, NaturaSi, farmacia Durini in Galleria Passerella, Ok Sigma, farmacia Ariberto in via De Amicis e conad Sapori&Dintorni.

Per la lista di tutti i negozi aderenti si potrà consultare la lista definitiva sul sito del Ministero.

Riassumendo…

1. Il trimestre anti inflazione ci sarà dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023

2. Si tratta di un’iniziativa lanciata dal Governo per favorire il contenimento dei prezzi

3. Sul sito del Mimit è possibile trovare l’elenco di tutti i negozi aderenti anche di Milano e Napoli.

