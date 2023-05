Arriva un nuovo programma Trenitalia che si chiama X-go ed è riservato a coloro che viaggiano con il treno regionale o l’Intercity. Con esso si potranno accumulare punti preziosi e trasformarli in cashback immediato da spendere per i prossimi viaggi. A tale iniziativa potranno partecipare anche coloro che viaggiano con gli Intercity Notte ma sarà obbligatoria la residenza e/o la domiciliazione in Italia. Potranno partecipare inoltre anche i minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni.

Il treno è stato sempre uno dei mezzi preferiti per spostarsi e il motivo principale è che permette di osservare con lentezza il paesaggio che scorre fuori al finestrino. A differenza dell’aereo con il quale si viene catapultati dall’altra parte del mondo, con questo mezzo di trasporto è possibile conoscere un paese prima di visitarlo.

Grazie a Trenitalia, quindi, viaggiare in questo modo diventerà ancora più conveniente. Ecco come funziona il programma X-go.

L’iscrizione: ecco come funziona

Se si viaggia con il treno regionale o Intercity Trenitalia per avere vantaggi converrà iscriversi al programma X-go. Tale operazione potrà avvenire compilando il modulo direttamente sul sito ufficiale dell’azienda o recandosi presso gli uffici/sportelli di assistenza nelle stazioni se presenti. In alternativa ci si potrà recare alle biglietterie o alle agenzie di viaggio aderenti. Anche chi è iscritto al programma Carta Freccia si potrà iscrivere a X-go.

Per poter accumulare punti, sarà necessario inserire o comunicare sempre, prima di ogni acquisto, il codice personale X-go. Nel caso si effettui un acquisto mediante app o sul sito di Trenitalia, ci si dovrà connettere alla pagina inserendo le proprie credenziali. In alternativa si potrà inserire il codice X-go durante l’acquisto.

Trenitalia regionale e Intercity: nasce il nuovo programma X-go che trasforma i punti in cashback

A chi si chiede poi quando saranno accreditati i punti, Trenitalia risponde che ciò accadrà solo dopo aver effettuato il viaggio. Si potrà quindi accedere alla propria area riservata per scoprire qual è il proprio saldo punti.

Chi viaggia spesso con il treno regionale e con l’Intercity di Trenitalia potrà aderire al nuovo programma X-go grazie al quale si avranno vantaggi come quello di trasformare i punti in cashback.

I punti premio per ogni viaggio in IC saranno i seguenti: per viaggi fino a 250 chilometri, si guadagneranno 2 punti in seconda classe, 3 in prima classe, 6 in cuccetta comfort, 8 in vagone letto e 9 in Excelsior.

Per viaggi dai 251 ai 500 chilometri in seconda classe si guadagneranno 3 punti in seconda classe, 4 in prima classe, 6 in cuccetta comfort, 8 in vagone letto e 9 in Excelsior.

I viaggi oltre i 500 chilometri, infine, faranno guadagnare 4 punti in seconda classe, 5 in prima classe, 6 in cuccetta comfort, 8 in vagone letto e 9 in Excelsior. Nel caso di supplemento bici o trasporto animali, si riceverà un altro punto in più.

I punti accumulati si potranno utilizzare come cashback per viaggi futuri. Ecco come: 10 punti corrisponderanno a 3 euro di sconto suo treni Intercity (anche notte) e sui regionali. Nel caso di acquisto in modalità online o con app Trenitalia, si dovrà selezionare prima del pagamento “cashback X Go” e indicare i punti che si vogliono convertire. In questo modo diventerà anche più divertente viaggiare perché si avrà la certezza di poter accumulare un piccolo salvadanaio per viaggi futuri. La conversione dei punti si potrà richiedere anche in biglietteria e chi avrà l’accesso, infine, potrà eseguire tale operazione inoltre presso i Freccia Lounge o i Freccia Club.

Ricordiamoci sempre quello che diceva Sant’Agostino d’Ippona: “Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina”.

[email protected]