Per i prossimi viaggi Trenitalia, 300 euro di sconto con l’offerta di American Express

Lo sapevate che per i prossimi viaggi Trenitalia si potranno avere fino a 300 euro di sconto grazie all’offerta di American Express? Non è una fake ma la realtà. E così viaggiare diventerà ancora più bello in quanto il costo dei ticket di viaggio non impatteranno troppo sul portafoglio che già sta piangendo a causa di tutti gli ultimi rincari.

Nell’arco di 1 anno, infatti, cos’è che non è aumentato? I viaggi sono più costosi, sia quelli con il treno che con l’aereo. Per non parlare dei prezzi degli alloggi che, in alcuni casi, sono anche raddoppiati.

Gli italiani, però, non vogliono rinunciare alla vacanza o agli spostamenti per cui cercano offerte da hoc. Ecco come funziona allora quella proposta da American Express.

Come funziona l’offerta?

L’offerta di benvenuto di carta American Express offrirà un succoso sconto per i prossimi viaggi Trenitalia ma riguarderà soltanto i titolari della Carta Freccia.

Quest’ultima è parte di un programma di fedeltà dedicato ai clienti Trenitalia. Grazie a esso si potranno accumulare punti se si viaggia con le Frecce, gli Eurocity o gli Euronight oppure se si acquistano prodotti/servizi dai partner.

Registrarsi non costa nulla (online) e fin da subito si ottiene il codice personale (già attivo) per iniziare la raccolta dei punti e fruire delle promozioni come quella di American Express.

Tornando all’offerta iniziale della quale vi abbiamo parlato, si riceveranno 300 euro di sconto in estratto conto spendendo almeno 300 euro sul sito ufficiale o la app Trenitalia nei primi quattro mesi dall’emissione della carta.

In più si riceveranno altri 50 euro di voucher viaggi per prenotare il proprio soggiorno su american express.

Costo carta American Express

it/viaggi.

Con la carta American Express, come detto, si riceveranno 300 euro di sconto per i viaggi con Trenitalia. In più, per chi la richiederà adesso, ci sarà un’altra ottima offerta. Il canone annuo per il primo anno sarà pari a zero mentre dal secondo anno il costo sarà di 14 euro al mese. Attenzione, però, questa promozione, è a tempo limitato in quanto sarà valida fino al 22 maggio prossimo.

Ma perché sottoscrivere l’American Express? In primis per aggiungere valore alle proprie spese grazie al programma “Club Membership Rewards”. Con esso, infatti, si potrà accumulare 1 punto per ogni euro speso. Poi, con i punti accumulati, si potrà scegliere un regalo tra le proposte del catalogo. In alternativa, si potrà ridurre il saldo del conto carta anche con gli sconti “shop with points”.

American Express comunica, infine, che la carta non prevede la possibilità di spesa illimitata. Significa che ogni operazione sarà soggetta a una procedura di autorizzazione. Quest’ultima si baserà sulla valutazione di alcuni fattori per cui potrebbe si potrebbe ricevere anche un No.

