I biglietti Trenitalia, anche i Super Economy, diventano rimborsabili: ecco la novità

Trenitalia ha annunciato una novità riguardante l’acquisto dei biglietti che farà piacere a tutti. Si potrà, infatti, quasi sempre chiedere il rimborso di essi, anche della tariffa SuperEconomy, grazie all’opzione “Tirimborso”.

C’è però una nota negativa ovvero che questo servizio è a pagamento e che il costo varia (è di massimo 2 euro) a seconda della tariffa che si sceglie.

La SuperEconomy, come si evince dal nome, è stata sempre la preferita di chi voleva risparmiare sui biglietti ma con essa non era possibile chiedere il rimborso. Ora, invece, questa opportunità verrà fornita. Potranno quindi gioire coloro che acquistano un ticket di viaggio, felici per l’offerta, e che alla fine, per problemi vari, non possono partire perdendo quindi la cifra sborsata.

Come funziona il nuovo servizio

Ora i biglietti Trenitalia saranno rimborsabili grazie all’opzione “TiRimborso”. La novità riguarderà le offerte Economy, Super Economy, Young Senior, Me&You e Insieme. L’acquisto dell’opzione, però, si dovrà effettuare contestualmente a quella del biglietto e il prezzo sarà di 2 euro per la tariffa Super Economy, l’Insieme a la Me&You mentre di 1 euro per la Young, la Economy e la Senior.

Tale operazione si potrà effettuare su tutti i canali di vendita fino alle ore 24 del secondo giorno prima della partenza. C’è però un’altra nota stonata relativa a questa opzione ovvero che sul biglietto ci sarà anche una trattenuta del 10%.

La cifra di rimborso, in ogni caso, verrà accreditata sulla medesima modalità di pagamento che si è utilizzata per l’acquisto. Me&You e Insieme, come si evince dai loro nomi, sono offerte che riguardano più persone per cui il rimborso avverrà contemporaneamente per tutti i passeggeri.

Trenitalia ricorda inoltre che l’opzione appena indicata sarà valida per i viaggi su Ic, Ic notte, Frecciabianca, Frecciargento, Frecciarossa ed Eurocity sulla tratta nazionale.

Infine TiRimborso non sarà acquistabile se i biglietti Trenitalia hanno un costo uguale o più basso di 10 euro.

Come funziona l’offerta Insieme?

Chi viaggia in gruppo e vuole risparmiare può scegliere di acquistare i biglietti Trenitalia dell’offerta Insieme che garantirà sconti variabili fino al 60%. È però necessario che i gruppi siano composti da 3 a 5 persone. Così come le altre promozioni, anche questa si potrà acquistare presso le agenzie di viaggio abilitate fino alla mezzanotte del giorno prima della partenza del treno (Frecce) e fino alla mezzanotte del secondo giorno prima della partenza per gli Ic e gli Ic Notte.

Prima tale proposta, come si legge anche sulla pagina ufficiale di Trenitalia, non era rimborsabile. Ora, invece, lo è grazie all’opzione su indicata.

