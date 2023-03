Viaggiare in treno prima era abbastanza economico. Poi, piano piano, soprattutto dopo la pandemia, i prezzi sono iniziati ad aumentare e ora per acquistare biglietti a prezzi abbordabili è necessario cogliere le occasioni proposte. Al momento ce ne sono due di Trenitalia che vale davvero la pena di consultare.

C’è la promozione 2×1 grazie alla quale si potrà visitare la bella Svizzera con i suoi laghi e le sue montagne. Chi desidera staccare, anche solo per qualche giorno dalla quotidianità, e trascorrere il tempo all’aperto girovagando anche solo per le strade delle città storiche potrà godere appieno di questa promozione.

La seconda offerta, invece, sarà dedicata a chi vorrà viaggiare con le Frecce per assistere ai concerti di Tiziano Ferro.

Come funziona l’offerta?

La promozione per viaggiare in due al prezzo di 1 con Trenitalia per la Svizzera sarà fruibile solo fino al 13 aprile. Più nel dettaglio grazie a essa si potrà pagare 1 solo biglietto intero per viaggiare in due verso Lucerna, Basilea, Lugano, Montreaux, Zurigo, Berna, Losanna, Ginevra e tante altre destinazioni svizzere.

Si potrà acquistare un ticket di viaggio sia per viaggiare in prima che in seconda classe. Come tutte le migliori offerte, anche questa sarà soggetta a disponibilità. Prima si prenoterà un biglietto, quindi, maggiore sarà la possibilità di trovarne uno per il giorno e la data preferita (tra quelle previste).

La promozione sarà valida soltanto sui treni Eurocity Italia-Svizzera da/per Milano, Bologna, Genova e Venezia e per viaggi da effettuare entro il 16 aprile. Tale tipologia di ticket non si potrà modificare e nemmeno rimborsare.

Concerti Tiziano Ferro con Trenitalia

L’artista tra i più amati nel nostro paese ma anche all’estero ovvero Tiziano Ferro tornerà da vivo a breve con i suoi spettacoli con il Tour Tzn 2023.

Chi vorrà raggiungere i luoghi dei concerti in treno, potrà fruire dellagrazie alla quale con le Frecce si avrà lorispetto al biglietto base. Bisognerà soltanto ricordarsi di selezionare “speciali eventi” durante l’acquisto e utilizzare il codice “FERRO”.

I concerti di Tiziano Ferro inizieranno il 7 giugno a Lignano. Il viaggio di andata, per fruire dello sconto, dovrà avere una data compresa tra il 5 e il 7 mentre quello di ritorno dal 7 all’8 giugno. L’11 giugno, invece, sarà a Torino (viaggio andata dal 9 all’11 mentre il ritorno dall’11 al 12 giugno). Inoltre il 15-17 e 18 del medesimo mese sarà a Milano. Il viaggio di andata dovrà essere effettuato dal 13 al 18 giugno mentre quello di ritorno dal 15 al 19 giugno. Il 21 giugno sarà, invece, a Firenze (viaggio andata 19-21 giugno e 21-22 giugno ritorno).

Tiziano Ferro sarà invece a Roma il 24-25 giugno (date viaggio andata 22-25 e ritorno dal 24 al 26), a Napoli il 28 giugno (andata dal 26 al 28, ritorno 28-29 giugno) e il 1° luglio a Bari. L’andata per fruire dello sconto dovrà esserci dal 29 al 1 luglio mentre il ritorno dall’1 al 2.

Il concerto di Tiziano Ferro a Messina ci sarà invece il 4 luglio (date viaggio andata 2-4 e ritorno 4-5 luglio), l’8 luglio ad Ancona (6-8 andata, ritorno 8-9 luglio) e l’11 sarà a Bologna.

Il viaggio di andata per raggiungere quest’ultima città potrà essere effettuato dal 9 all’11 mentre quello di ritorno dall’11 al 12 luglio. Infine il 14 luglio il cantante sarà a Padova e il biglietto in super offerta dovrà avere come data per l’andata una compresa tra il 12 e il 14 luglio mentre per il ritorno tra il 14 e il 15.

[email protected]