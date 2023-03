Super offerta Trenitalia per viaggiare senza limiti in una regione: ecco quanto costa

Arriva dopo quella del treno notturno per Monaco e Vienna, una super offerta Trenitalia per viaggiare nella propria regione senza limiti. Tale iniziativa può interessare davvero a molti, soprattutto a chi deve spostarsi utilizzando più mezzi pubblici. La promozione permette infatti di viaggiare illimitatamente con i treni regionali, con i regionali veloci e con i treni metropolitani per un intero mese solare.

Per la signora Rosa si tratta di un’ottima offerta ma solo se le metropolitane funzionassero adeguatamente. I ritardi e le soppressioni, purtroppo, sono all’ordine del giorno per cui chi deve recarsi a lavoro, ultimamente, è costretto a prendere l’automobile.

Ecco allora come funziona il servizio e quanto costa.

Promo full viaggi

Con la super offerta di Trenitalia si potrà viaggiare illimitatamente nella regione che si sceglie con i treni regionali, i regionali veloci e le metropolitane di Trenitalia per un mese solare intero. Questo, indipendentemente dall’origine e dalla destinazione del viaggio.

Si tratta di una specie di abbonamento perché deve riportare il nome e il cognome del titolare nonché la sua data di nascita. Per quanto riguarda l’acquisto, esso può avvenire con un anticipo di sette giorni rispetto all’inizio della validità del viaggio nella regione/i scelte.

Attenzione: il titolo di viaggio sarà valido dal primo all’ultimo giorno del mese solare selezionato al momento dell’acquisto, come succede del resto con l’abbonamento.

Non si potrà inoltre cambiare il nominativo, la data e non sarà possibile nemmeno chiedere il rimborso. Inoltre non ci sarà alcuna riduzione, nemmeno per i ragazzi.

Il bello di questa super offerta Trenitalia è che non sarà necessaria la convalida prima di salire sul treno.

Ecco i prezzi

Basterà infatti portare con sé il titolo (anche in formato Pdf o QrCode) e mostrarlo insieme al proprio documento di identità. Questa promozione si potrà acquistare sul sito web ufficiale di Trenitalia oppure mediante app Trenitalia. Nella fase di acquisto, ricordiamo, andrà selezionata la regione nella quale si vorrebbe viaggiare così da poter visionare i prezzi.

Il prezzo della super offerta Trenitalia per viaggiare illimitatamente nella regione prescelta sono diversi.

In Abruzzo si pagheranno 100 euro al mese per poter prendere treni regionali, regionali veloci e metropolitane di Trenitalia ogni volta che si vuole. In Basilicata, il costo sarà di 90 euro, in Calabria di 110 euro così come in Campania e in Liguria.

Nelle Marche il costo sarà di 115 euro, in Molise di 95 euro, in Piemonte di 135 euro, in Puglia di 145 euro, in Sardegna di 120 euro e in Sicilia di 135 euro. Infine in Umbria di 110 euro e in Veneto di 105 euro.

