Arriva il treno notturno Trenitalia per Vienna e Monaco e i prezzi sono low cost

L’Europa è sempre più vicina, arriva infatti il treno notturno (l’Euronight) per Vienna e Monaco con tariffe davvero convenienti. Trenitalia pubblicizza così il nuovo evento “parti la sera dall’Italia per svegliarti al mattino nel cuore dell’Europa”.

Questa notizia farà ancora più piacere a chi non ama l’aereo per gli spostamenti e predilige la magia del treno. Viaggiare con quest’ultimo, infatti, non è solo una soluzione comoda ed economica (se si prenota prima) ma una vera e propria esperienza che non si può paragonare minimamente a quella aerea.

Con il treno, infatti, si può viaggiare con lentezza e godere dei diversi paesaggi che scorrono dietro al finestrino. Inoltre si entra nel cuore delle città perché il treno, a differenza degli aeroporti, ne è parte integrante. Ed ora, si avrà la possibilità di aumentare il numero di tappe europee che si potranno visitare partendo comodamente dall’Italia.

Ma come funziona il nuovo treno notturno Trenitalia e quali sono i costi?

La data del debutto è l’11 giugno

Ci sarà l’11 giugno prossimo il lancio del nuovo treno notturno Trenitalia (Euronight) che collegherà le Marche e l’Emilia Romagna con la città di Vienna (Austria) e quella di Monaco (Germania).

Partirà da Ancona per poi passare per Pesaro, Cattolica, Riccione, Rimini, Bologna fino ad arrivare nei due luoghi su indicati. Chi volesse viaggiare verso tali città potrà già prenotare i biglietti sul sito ufficiale di Trenitalia.

Ci sarà la possibilità di scegliere tra semplici posti a sedere e cuccette da quattro a sei posti. Inoltre per vetture letti con servizi in cabina.

Quanto costa?

Le tariffe del nuovo treno notturno Trenitalia sono low cost, c’è la possibilità infatti di acquistare un buon numero di posti a prezzi scontati ai quali si aggiungono anche le tariffe smart price che non si possono modificare o rimborsare.

La prenotazione di queste ultime, però, può avvenire fino a tre giorni prima della partenza in tutte le sistemazioni e fino all’esaurimento dei posti.

Ecco un esempio: si potrà partire il 24 giugno da Ancona per Vienna con tariffa più bassa a 28,80 euro che sale a 57,70 euro se si vuole viaggiare in cuccetta da quattro posti. Il prezzo sarà il medesimo anche se si parte da Pesaro, Rimini o da Bologna. La cuccetta 6 posti mista (offerta smart) partirà invece da 48,10 euro mentre un letto in cabina (a due donna) 86,60 euro. Tali tariffe non sono modificabili o rimborsabili.

La partenza sarà alle 21.15 da Ancona, si arriverà alle 21.55 a Pesaro, alle 22.08 a Cattolica San Giovanni Gabicce, alle 22.17 a Riccione, alle 23.45 a Bologna Centrale e alle 3.47 alla Villach Hbf. Si ripartirà da tale luogo alle 4.17, si arriverà quindi Klangenfurt Hbf alle 4.38 dove si resterà fino alle 4.40, alle 6.25 si arriverà a Leoben Hbf dove si resterà fino alle 6.27. Infine alle 6.39 si arriverà a Bruck A.d Hbf, alle 8.01 a Wiener Neustadt Hbf, alle 8.45 a Wien Meidling e alle 8.52 a Wien (Vienna) Hauptbahnhof.

Se si inserisce invece Monaco, la tariffa più bassa da Ancona, Pesaro, Rimini o Bologna per un posto a sedere è di 29,30 euro. Per una cuccetta da 6 posti 48,90 euro, per una cuccetta da 4 posti 58,70 euro mentre per un vagone letto a due posti di 107,60 euro.

