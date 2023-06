Trenitalia e Italo Treno hanno lanciato diverse offerte (alcune da cogliere al volo) per acquistare biglietti con sconti che vanno dal 30% fino ad arrivare all’80%.

Per distanze non troppo elevate, gli italiani preferiscono di gran lunga tale mezzo di trasporto rispetto all’aereo o all’autobus perché c’è più spazio e ci si può anche distendere se si scelgono le cuccette. Inoltre i treni sono comodi perché offrono diverse opzioni di orario e destinazione consentendo così ai viaggiatori di pianificare l’itinerario in base alle loro esigenze. Ovviamente la preferenza di viaggiare in treno dipende dalle circostanze specifiche del viaggio e dalle proprie esigenze. Tuttavia, ripetiamo, in molti apprezzano di più i treni rispetto ad altri mezzi per la possibilità di godere il viaggio in modo più rilassato e panoramico.

Sconti fino al 30%

Sia Italo Treno che Trenitalia propongono biglietti in super offerta. Partiamo dalle migliori promo del primo.

C’è quella da cogliere al volo che si chiama “Fuggi dalla routine e parti con gli sconti di Italo dal -10% al -30%”. Per fruire di tale offerta si dovrà acquistare il biglietto entro le ore 18 di oggi 19 giugno usando il codice promozionale “FUGA”. Si potrà però viaggiare a partire dal 3 luglio in ambiente Prima e Smart, i posti totali a disposizione sono in tutto quattrocentomila per cui si dovrà prenotare in fretta. Tale offerta sarà valida in tariffa low cost e applicabile solo per l’acquisto di un ticket di viaggio Italo Av e/o treno Italo Av più bus Itabus.

C’è poi un’altra grande offerta che si chiama “Italo Extra Magic” che offrirà sconti fino al 75% rispetto al prezzo della tariffa Flex.

Trenitalia e Italo Treno: biglietti con sconti fino all’80%

Tale promozione sarà soggetta a disponibilità, non sarà modificabile o rimborsabile. Il numero dei posti, poi, sarà limitato e variabile in base alla tratta e ai giorni della settimana. Quest’offerta eXtra non permetterà però l’accumulo dei punti Italo.

Non solo Italo Treno anche Trenitalia propone super offerte come quella speciale “Eventi”. Grazie a quest’ultima si potrà risparmiare fino all’80% sul prezzo base del biglietto per le Frecce se si vorrà raggiungere la città di Roma per godere del concerto degli Imagine Dragons. Quest’ultimo ci sarà sabato 5 agosto al Circo Massimo.

Per poter fruire dell’offerta che si chiama “speciale eventi” sarà sufficiente selezionare tale dicitura in sede di acquisto e utilizzare il codice “IMAGINEDRAGONS”. Più nel dettaglio, Trenitalia informa che il viaggio di andata dovrà essere eseguito dal 3 al 5 agosto mentre quello di ritorno dal 5 al 6 agosto. Per quanto concerne lo sconto, esso sarà variabile tra il 20 e l’80% rispetto al prezzo base e al numero dei posti. Tale offerta, infine, non si potrà cumulare con altre riduzioni ad eccezione di quella prevista a favore dei ragazzi. Il cambio del biglietto e quello di prenotazione, inoltre, non saranno accettati così come non sarà consentito il rimborso.

L’altra grande offerta Trenitalia è quella che permetterà di viaggiare con Frecciarossa e Frecciargento con sconti fino al 70% dal martedì al giovedì e fino al 60% dal venerdì al lunedì. Con essa sarà possibile fruire dei livelli di servizio business, premium e standard in prima e seconda classe ma si potrà acquistare solo fino al 14° giorno prima della partenza. Quest’offerta, infine, non si potrà modificare o rimborsare.

Riassumendo…

1)Trenitalia e Italo Treno propongono ottime offerte da cogliere al volo

2) Con Italo c’è quella fino a oggi con la quale si potranno avere sconti fino al 30% e quella eXtra Magic per risparmiare fino al 75%

3) Per arrivare a Roma e godere del concerto degli Imagine Dragons, sconti sui biglietti fino all’80%.

Sui Frecciarossa e Frecciargento, infine, sconti dal 60 al 70% in base ai giorni della settimana.

