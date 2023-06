Super offerta Trenitalia estate 2023: ragazzi fino a 15 anni gratis e viaggi per 3 giorni a 29 euro

Niente stress, comfort e relax, la possibilità di godere della visione di panorami mozzafiato: ecco quali sono alcuni dei vantaggi unici di viaggiare in treno. Se poi c’è qualche super offerta come quelle proposte da Trenitalia (ragazzi che viaggiano gratis o dei 3 giorni a soli 29 euro), tanto di guadagnato.

Il treno, a differenza di altri mezzi di trasporto, è considerato il più sostenibile. Utilizzandolo per gli spostamenti, infatti, si aiuta anche l’ambiente in quanto emette meno gas serra per passeggero. E poi, viaggiare in treno è bello perché permette di esplorare nuove destinazioni in modo più lento e intimo. Con esso si possono, infatti, attraversare paesi e regioni e scoprire luoghi nascosti. In più ci si può fermare in piccoli centri urbani e godere di un’esperienza di viaggio unica e avventurosa.

Detto ciò, quali sono le migliori promozioni del momento da cogliere al volo e come funzionano esattamente?

I ragazzi viaggiano gratis fino a 15 anni (non compiuti)

La super offerta lanciata da Trenitalia riguarda i treni regionali. Si chiama Promo Junior Estate e dà la possibilità ai ragazzi fino ai 15 anni non compiuti di viaggiare gratis dal lunedì al venerdì sui treni regionali fino al 15 settembre.

Per fruire della promozione, però, il ragazzo dovrà viaggiare in compagnia di un adulto pagante. Il biglietto si potrà acquistare direttamente sul sito ufficiale di Trenitalia in questo modo. Se viaggiano insieme due adulti e due ragazzi, si dovrà selezionare la destinazione, la data, l’orario e il numero dei passeggeri. Sarà poi il sistema di prenotazione a proporre la promozione junior come prima soluzione di acquisto. Si dovrà poi proseguire per acquistare il ticket.

Se si viaggia invece in 3: due adulti e un ragazzo, allora gli step saranno gli stessi fino al numero dei passeggeri. Quando si selezionerà l’orario del treno, sarà infatti necessario cliccare sul prezzo. Il sistema mostrerà quindi la tariffa ordinaria e a questo punto bisognerà cliccare sulla voce “altre offerte” per selezionare la promo junior.

Il titolo di viaggio cartaceo, infine, dovrà essere convalidato prima di salire a bordo e di esso non sarà ammesso né il cambio e nemmeno il rimborso.

Grazie alla super offerta Trenitalia, fino al 15 settembre, i ragazzi fino a 15 anni non compiuti potranno viaggiare gratis sui treni regionali dal lunedì al venerdì.

C’è poi un’altra super promozione da prendere in considerazione. Si tratta dell’Italia in Tour 3 e Italia in Tour 5. Sono entrambe delle offerte per viaggiare sui treni regionali per 3 o 5 giorni consecutivi a partire dalla data in cui si inizierà il viaggio.

Acquistando quest’offerta si potranno effettuare viaggi illimitati in seconda classe sui treni regionali, regionali veloci e metropolitani Trenitalia e Tper. Ciò, indipendentemente dall’origine e dalla destinazione.

Per quanto riguarda i costi, la promozione per tre giorni consecutivi costerà 29 euro per gli adulti e 15 euro per i ragazzi tra i 4 e i 12 anni non compiuti.

L’altra, quella per viaggiare per 5 giorni consecutivi, costerà 49 euro per gli adulti e 25 euro per i ragazzi tra i 4 e i 12 anni non compiuti.

Riassumendo…

1. Viaggiare in treno è una delle soluzioni più sostenibili per salvaguardare l’ambiente

2. Con la super offerta Trenitalia Promo Junior i ragazzi fino a 15 anni non compiuti non pagano sui regionali

3. C’è poi la promozione per 3 giorni consecutivi a 29 euro e per 5 giorni consecutivi a 49 euro.

