Oltre Trenitalia e Italo Treno arriverà un nuovo servizio ferroviario passeggeri: si risparmierà sui costi dei biglietti?

L’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha annunciato che l’impresa ferroviaria Longitude Holding Srl ha deciso di lanciare un nuovo servizio ferroviario passeggeri.

Si tratta di un’ottima notizia per tre importanti motivi. Il primo è il miglioramento della mobilità in quanto con l’introduzione di un nuovo servizio ferroviario, i viaggiatori avranno un’alternativa di trasporto pubblico. Ciò potrà contribuire a migliorare la mobilità all’interno di una regione o tra regioni diverse cosicché si ridurrà la congestione stradale, si migliorerà la qualità dell’aria e si aumenterà l’accessibilità per le persone che non dispongono di mezzi di trasporto privati.

È una buona notizia anche per la sostenibilità ambientale. Il trasporto ferroviario, infatti, di solito è più ecologico rispetto all’utilizzo di automobili o aerei perché emette meno gas serra e inquina meno. Lanciare un nuovo servizio ferroviario passeggeri può quindi contribuire agli sforzi per la riduzione delle emissioni di carbonio e la sostenibilità ambientale.

Infine potrebbe offrire una maggiore connessione tra comunità diverse, consentendo alle persone di accedere a posti di lavoro, servizi e opportunità educative in altre località.

Le offerte del momento Italo e Trenitalia

Al momento tra le migliori offerte Trenitalia e Italo Treno ci sono la Freccia Family e la Italo Friends per cui ci si domanda se le promozioni proposte dal nuovo servizio ferroviario passeggeri della Longitude saranno altrettanto competitive. Al momento non si sa nulla a parte che le corse potrebbero essere effettuate con carrozze rimorchiate Ric Uic di prima e seconda classe più locomotive 190/191 a partire dal prossimo dicembre 2025.

In attesa del nuovo servizio ferroviario passeggeri, si potrà cogliere al volo lo sconto sui carnet aziendali proposto da Trenitalia. Si potrà scegliere quello di 10 viaggi che offrirà uno sconto del 30% sul prezzo base del biglietto o quello da 30 viaggi con sconto del 40%. Inoltre quello da 50 viaggi con lo sconto del 50% sul prezzo base del biglietto.

Tale tipologia di carnet, però, sarà un’esclusiva per le aziende che sono iscritte al programma Trenitalia for Business intestato all’azienda. Esso potrà essere usato dai dipendenti o dai collaboratori sulla tratta e nel livello di servizio prescelto e sarà valido tutti i giorni della settimana in tutte e due le direzioni.

Anche Italo Treno propone sconti sui carnet smart worker da 10 e da 20 viaggi in trenta giorni con sconto fino all’80% e massima flessibilità con cambi biglietto gratuiti e illimitati. Ecco qualche esempio: un carnet da 10 viaggio per “Milano – Torino – Ambiente Smart” costerà 149 euro mentre quello da 10 “Milano – Torino – Ambiente Prima” 169 euro, quello da 20 costerà invece 249 euro. Inoltre, il carnet da 10 viaggi per “Roma – Napoli – Ambiente Smart” avrà un prezzo di 129 euro mentre quello “Roma – Napoli – Ambiente Prima” di 159 euro.

Ancora non si conoscono le tariffe del nuovo servizio ferroviario che lancerà la Longitude.

Si sa però che la nuova compagnia di trasporti intende operare sulle tratte: Roma – Reggio Calabria, Torino – Milano – Lecce e Torino – Milano – Reggio Calabria. Inoltre su: Roma – Venezia, Torino – Milano –Venezia e Roma – Genova –Milano. In più.

Dovrebbe esserci inoltre un servizio di trasporto internazionale passeggeri da Milano a Innsbruck fino a Monaco di Baviera via Brennero.

