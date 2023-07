Offerte Trenitalia e Italo Treno: ragazzi gratis, adulti sconto al 50%, in coppia/amici riduzione fino al 60%

Comodità, paesaggi panoramici ed esperienza rilassante: ecco i 3 principali motivi per i quali si sceglie sempre più il viaggio in treno. Se poi ci sono della super offerte da cogliere al volo come quelle di Trenitalia e Italo ancora meglio, dato che il prezzo dei biglietti di questo mezzo di trasporto sono anch’essi lievitati negli ultimi tempi.

Sono tornati, invece, convenienti gli spostamenti in auto secondo la Federconsumatori. L’associazione ipotizza, infatti, che se una famiglia prenderà l’automobile per spostarsi, ipotizzando una tratta di 600 chilometri, potrebbe risparmiare il 9% rispetto allo scorso anno. Optare per tale mezzo di trasporto potrebbe convenire anche per le distanze minori, entro i 350 chilometri. I prezzi dei biglietti dei treni sono infatti saliti fino al 13% rispetto all’estate 2022. Il vantaggio di viaggiare in treno comunque c’è ma solo se ci sono delle super offerte come quelle che analizzeremo.

La promozioni del momento

Sia Trenitalia che Italo Treno propongono ottime offerte grazie alle quali si potrà avere uno sconto fino al 60% sui biglietti.

Partiamo da quest’ultimo.

Sulla pagina ufficiale della compagnia di trasporti, si legge che con Italo Friends si potrà viaggiare in coppia o in gruppo (da 2 a 10 persone) con uno sconto che arriverà alla cifra indicata: la riduzione sarà calcolata in base al prezzo della tariffa Flex. Inoltre la promozione sarà soggetta a disponibilità, valida in ambiente Smart e Prima, si potrà modificare ma non si potrà chiedere il rimborso.

Inoltre per i viaggi si potrà anche scegliere la convenienza di Italo eXtra che ora è anche in versione Magic. Con questa nuova offerta si potranno avere sconti fino al 75% su molte tratte.

Offerte Trenitalia e Italo Treno: bimbi gratis, adulti sconto al 50%, in coppia/amici riduzione fino al 60%

La riduzione sarà calcolata rispetto al prezzo della tariffa Flex mentre l’offerta non si potrà modificare e non sarà nemmeno rimborsabile. In più, il numero di posti sarà limitato e variabile in base alla tratta e ai giorni della settimana scelti. Con questa promozione, però, non si potranno accumulare punti Italo Più.

Tra le offerte Italo Treno c’è quella grazie alla quale si potranno ricevere sconti fino al 60% se si viaggia in coppia o con amici (da 2 a 10 persone). Trenitalia propone invece l’offerta FrecciaFamily grazie alla quale i ragazzi sotto i 15 anni non pagheranno nulla mentre gli adulti riceveranno uno sconto del 50% per viaggiare sulle Frecce rispetto al prezzo base del biglietto.

Più nel dettaglio tale offerta sarà riservata ai gruppi familiari composti da 2 a 5 persone in cui sono presenti almeno una persona maggiorenne e un ragazzo sotto i 15 anni. La promozione sarà valida per viaggi sui Frecciarossa, Frecciabianca, Frecciargento nei livelli di servizio standard, premium e business in prima e seconda classe. Non si potrà invece fruire del servizio Executive e non sarà possibile prenotare il posto nei salottini.

Per l’acquisto di questa offerta sarà necessario esibire un documento di validità che attesta l’età. In alternativa per i ragazzi di età inferiore ai 15 anni, basterà portare un certificato di nascita o un’autocertificazione del genitore dalla quale si desuma l’età.

Il cambio di prenotazione, infine, sarà consentito e gratuito per una sola volta dal momento dell’emissione del biglietto e fino alla partenza del treno (in caso di disponibilità di posti). Qualora questi ultimi manchino per l’offerta, sarà necessario effettuare il cambio della prenotazione.

Anche il cambio del biglietto sarà consentito ma, qualora richiesto, si dovrà sostenere il pagamento di una differenza di prezzo. Infine, il cambio nominativo sarà illimitato fino a prima della partenza del treno mentre il rimborso sarà consentito fino alla partenza ma con una trattenuta del 20%.

Riassumendo…

1. I prezzi dei biglietti del treno sono cresciuti di molto insieme a quelli degli aerei

2. Per risparmiare è necessario cogliere al volo le offerte delle diverse compagnie come quelle proposte Trenitalia e Italo Treno

3. Con Italo si potranno avere sconti fino al 60% se si viaggia in gruppi da 2 a 10 persone

4. Trenitalia propone invece l’offerta Family per la quale i ragazzi sotto i 15 anni non pagano mentre gli adulti ricevono uno sconto del 50% sul prezzo base del biglietto.

