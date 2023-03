Treni low cost francesi sbarcano in Italia, al via il treno notturno verso Vienna e Monaco: quali offerte?

Di recente Trenitalia ha lanciato l’Euronight che collega le Marche a Monaco e Vienna, entrerà però in servizio da giugno. L’altra novità è che sono pronti ad arrivare anche i treni low cost francesi della Sncf, la principale azienda pubblica francese del trasporto ferroviario. Quest’ultima è pronta a lanciare il Project Allegro con il quale entrerà nell’alta velocità.

Questa notizia potrebbe rivelarsi ottima per il territorio italiano che potrebbe così contare di un ulteriore servizio da offrire a chi si vuole spostare in treno, il mezzo più comodo, economico e sostenibile. Se poi la Snfc lancerà delle buone offerte, ancora meglio.

Ma vediamo cosa bolle in pentola e quanto costa spostarsi dalle Marche in Germania e Austria con il treno notturno.

Cosa bolle in pentola?

I treni low cost francesi dovrebbero proporre due linee, la Torino-Napoli che passa anche da Milano e Roma e la Torino-Venezia. Le Parisien ha spiegato che i primi viaggi partiranno dal mese di giugno 2026 e si intensificheranno fino a marzo del 2028.

I tragitti totali giornalieri saranno in tutto tredici tra A/R. Esattamente nove tra Milano-Roma e quattro tra Torino-Venezia ai quali si aggiungeranno i due trasporti Parigi-Milano.

La Snfc si sta muovendo in questa direzione non solo per espandersi in Europa ma per contrastare l’attivo di Trenitalia in Francia. Maggiori dettagli si avranno il 26 aprile ma è molto probabile che verrà applicato il modello lanciato in Spagna dove nel 2021 è stata avviata una linea di treni low cost Ouigo tra Madrid, Barcellona e Valencia. Quest’anno, poi, sempre in Spagna, si prevedono nuove tratte verso Siviglia e Alicante.

Trenitalia lancia invece il treno notturno verso Monaco e Vienna

Non solo treni low cost francesi, le novità del trasporto italiano riguardano anche Trenitalia.

Dall’11 giugno, infatti, partirà il treno notturno da Ancona verso Monaco e Vienna . Ci saranno ovviamente fermate intermedie quali Pesaro, Cattolica, Riccione, Rimini e Bologna. Si avrà la possibilità di scegliere tra posti a sedere, cuccette da quattro a sei posti o vetture letto con il servizio in cabina.

Ecco il primo esempio: un viaggio da Ancona a Vienna il 12 giugno parte da 28,80 euro. La partenza è alle 21.15 mentre l’arrivo è alle 8.52. Il prezzo indicato riguarda l’offerta Smart (posto seconda classe). La cuccetta 6 posti mista costa 48,10 euro così come la cuccetta 6 posti (Donna). Quella 4 posti misti, invece, costa 57,70 euro così come la cuccetta 4 posti Donna. Infine il letto in cabina a 3 (uomo) costa 67,30 euro così come quello donna mentre la Vl singola ha un prezzo di 134,80 euro.

Secondo esempio: da Ancona verso Monaco il 12 giugno il prezzo del biglietto in seconda classe (offerta Smart) parte da 29,30 euro. Si parte alle 21.15 e si arriva a destinazione alle 9.20. Costa 48,90 euro, invece, il posto in cuccetta 6 posti mista e donna. Il prezzo è invece di 58,70 euro per la cuccetta 4 posti mista e donna e il letto in cabina a 3 (uomo) costa 88 euro così come quello donna. Infine il letto in cabina a 2 uomo o donna costa 107,60 euro mentre la Vl singola ha un prezzo di 156,60 euro.

