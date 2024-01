Trade Republic, la piattaforma tra le più importanti in Europa di brokerage, celebra il quinto anniversario con il raggiungimento di un traguardo straordinario: 4 milioni di clienti gestiscono un patrimonio di circa 35 miliardi di euro. Nel solco di questo successo senza precedenti, Trade Republic presenta una carta Visa innovativa, unendo spesa e risparmio attraverso un premio Saveback dell’1% su ogni transazione. Ecco i principali dettagli in merito.

Il successo della piattaforma in breve

In soli cinque anni, Trade Republic ottiene la licenza bancaria completa dalla Bce.

La rivoluzionaria carta Visa Trade Republic

In più, ha conquistato il titolo di più grande broker europeo e principale piattaforma di risparmio. Con 4 milioni di clienti distribuiti in 17 Paesi, gestisce, infatti, masse amministrate totali di circa 35 miliardi di euro. Inoltre, nonostante l’inoltro dei tassi di interesse BCE al 4% annuo ai clienti, Trade Republic ha concluso il 2023 con un utile netto.Ma perché, ci si chiede, piattaforme di risparmio come Trade sono così importanti? Ebbene, esse svolgono un ruolo cruciale nell’odierno panorama finanziario. Rappresentano, infatti, un mezzo essenziale per democratizzare l’accesso agli investimenti, offrendo alle persone di tutte le fasce di reddito la possibilità di partecipare al mercato finanziario e costruire un futuro finanziario sicuro. In un’epoca in cui la consapevolezza finanziaria è sempre più importante, esse fungono inoltre da guida per una generazione di risparmiatori consapevoli.

La nuova carta Visa Trade Republic è più di un semplice strumento di pagamento. Rappresenta un’innovazione senza precedenti in quanto coniuga in modo unico gli acquisti quotidiani con gli investimenti. Ogni transazione con la carta offre un premio Saveback dell’1%, automaticamente investito nei piani di accumulo prescelti dai clienti. Questa fusione tra spesa e risparmio abbassa l’ostacolo tradizionale che separa l’atto di consumare dall’atto di investire, rendendo il processo accessibile a chiunque, indipendentemente dal reddito.

Vantaggi e accessibilità della carta

La carta Trade Republic non solo offre vantaggi finanziari unici ma si impegna anche a rimuovere barriere. A differenza di molte banche, non prevede canoni di abbonamento mensili. I clienti possono scegliere infatti tra una carta Mirror o una carta Classic a fronte di un costo di emissione una tantum oppure creare una carta virtuale gratuita. Tutte le carte, poi, offrono prelievi bancomat gratuiti e illimitati in tutto il mondo, con una commissione di un euro per prelievi inferiori a 100 euro.

Emanuele Agueci, Regional Manager Italia, Irlanda e Baltici di Trade Republic, afferma che con le nuove carte dell’azienda, si ridurrà l’ostacolo principale all’investimento per i giovani italiani. Attualmente, meno della metà degli italiani è in grado di risparmiare alla fine del mese. Il 98% di loro, però, possiede almeno una carta di debito o di credito. Le innovative funzionalità Saveback e Round Up consentiranno, dunque, a chiunque di investire durante la spesa quotidiana o per acquisti per i propri cari. In più, tale soluzione rivoluzionaria eliminerà la necessità di scegliere tra spendere e investire, aprendo nuove opportunità di crescita finanziaria per tutti.

In conclusione…

1. Trade Republic, nel suo quinto anno di attività, continua a crescere, consolidandosi come una delle realtà finanziarie più importanti d’Europa. Con una licenza bancaria completa, tecnologia all’avanguardia e ampi finanziamenti, il successo è garantito

2. Le piattaforme di risparmio, come Trade Republic, rivestono un ruolo cruciale nella democratizzazione degli investimenti, offrendo opportunità a tutti, indipendentemente dal loro livello di reddito

3. La carta Visa Trade Republic non solo innova il modo in cui gestiamo i pagamenti, ma trasforma ogni spesa in un atto di risparmio e investimento, aprendo le porte a una nuova era finanziaria in cui spendere e investire non sono più scelte esclusive

4. Trade Republic, con la sua visione rivoluzionaria, continua a essere un faro guida per la prossima generazione di risparmiatori, aprendo le porte a un futuro finanziario più accessibile e consapevole.