Trade Republic ottiene la licenza bancaria completa dalla BCE: nuovi orizzonti nell’investimento e risparmio fintech

Trade Republic, la rinomata piattaforma di investimento e risparmio, ha raggiunto un importante traguardo ottenendo la licenza bancaria completa dalla Banca Centrale Europea (BCE). Ciò segna un nuovo capitolo nel percorso di crescita e innovazione della società nel settore fintech. La trasformazione di Trade Republic in una banca a servizio completo, infatti, include l’espansione della licenza per abbracciare attività di deposito e prestito. Si tratta di un passo strategico che consentirà alla piattaforma di offrire una gamma più ampia di prodotti finanziari, mantenendo al contempo il suo impegno verso la missione di rendere la creazione di ricchezza accessibile e conveniente per tutti i risparmiatori in Europa.

Cosa cambia per la piattaforma di investimento/risparmio?

Grazie alla licenza bancaria completa, Trade Republic rafforzerà la sua posizione come piattaforma leader nell’ambito del risparmio e degli investimenti in Europa. È una vittoria per la piattaforma in quanto l’aver ottenuto l’autorizzazione conferma il rispetto dei rigorosi requisiti regolamentativi stabiliti dalla BCE e dalla Bafin. Significa che Trade Republic garantisce la sicurezza e la trasparenza delle operazioni finanziarie per i suoi clienti. L’altra novità è che la piattaforma ha annunciato l’istituzione di un comitato di revisione di alto profilo, composto da figure di grande esperienza e reputazione nel settore finanziario. Esso contribuirà a rafforzare la governance aziendale di Trade Republic, garantendo un elevato standard di supervisione e controllo.

In merito al futuro, Trade Republic ha spiegato di voler continuare il suo percorso di crescita e di volersi affermare come una delle istituzioni finanziarie leader in Europa. Con oltre cinque anni di presenza sul mercato tedesco, la piattaforma ha infatti già dimostrato il suo ruolo pionieristico nel settore finanziario, introducendo innovazioni come gli investimenti senza commissioni percentuali, piani di accumulo in ETF, negoziazione di azioni frazionate e democratizzazione delle obbligazioni.

Oltre all’investimento frazionato in obbligazioni, Trade Republic rinnova l’offerta del 4% di interesse annuo sulla liquidità non investita per tutti i clienti.

In conclusione…

Tale funzionalità si potrà attivare con tutta facilità nella sezione “saldo” dall’applicazione. Si ricorda che i depositi dei clienti saranno protetti dal Fidt fino a 100 mila euro a depositante e che gli interessi saranno pagati mensilmente. Per quanto concerne la durata dell’offerta, essa continuerà ad esistere fino a che Trade Republic non invierà una nuova comunicazione.

1. L’ottenimento della licenza bancaria completa rappresenta un passo significativo per Trade Republic

2. Consente, infatti, una maggiore diversificazione dell’offerta e un sostegno più ampio ai risparmiatori

3. L’altra novità è che la piattaforma ha rinnovato l’offerta del 4% di interesse annuo sulla liquidità.