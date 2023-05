Torna Cinema in festa 2023: per 5 giorni biglietti a 3,50 euro, elenco cinema

Dopo la prima edizione del 2022 che si è rivelata un grande successo, anche in questo 2023 tornerà Cinema in Festa. Si tratta dell’iniziativa grazie alla quale per 5 giorni i biglietti di ingresso costeranno soltanto 3,50 euro.

Sarà questa un’ottima occasione soprattutto per chi, per risparmiare, ha dovuto eliminare questo svago tra le proprie priorità. Il motivo è che nel corso del tempo, il prezzo è aumentato così come quello offerto da alcuni cinema con card ad hoc.

L’iniziativa tornerà a giugno e sarà un’occasione da non perdere per godere appieno dell’atmosfera che si respira in tale luogo grazie alle luci soffuse e agli schermi che si illuminano. Un’aggiunta gustosa all’esperienza del film potrebbe essere rappresentata anche dai popcorn o da altre prelibatezze che molti cinema offrono.

Detto, ciò ecco quali sono le date, i film in programmazione e le sale che aderiranno all’iniziativa.

La bella iniziativa

A giugno per cinque giorni, tornerà Cinema in Festa, l’iniziativa promossa dal MiC in collaborazione con il Davide di Donatello (Accademia del Cinema Italiano).

Essa si ispira al “fete Du Cinema” francese e si tratta di un progetto nato dalla collaborazione tra cinema e distributori per garantire agli italiani una stagione al cinema lunga dodici mesi.

L’anno scorso furono ben 1,15 milioni gli spettatori che si recarono a vedere un film grazie a tale campagna per cui si è certi che si bisserà il successo passato. L’iniziativa partirà domenica 11 giugno e terminerà giovedì 15 giugno.

Dall’11 al 15 giugno si potrà andare al cinema pagando il biglietto solo 3,50 euro. Dall’elenco dei film in programmazione sul sito ufficiale “Cinema in festa” si evince che i film fruibili saranno i seguenti:

1.

Spoiler Alert
Rapito di Marco Bellocchio e presentato anche a Cannes
La Sirenetta
Spiderman Across the spider vers
Due matrimoni alla volta
Van Dormael – Toto Le Hores
Essere o Avere
Trasnformers –Il Risveglio
Blue e Flippy – Amici per le pinne
Tutti i cani muoiono soli
Ci sta ancora La valigia sul letto
Denti da squalo
Dalìland
Olga
Renfield
Sanctuary
Insidious the red door
Polite Society
The Flash
Fast & Furious 10
Il Respiro della Foresta
Peter Von Kant
Mindcage – Mente Criminale
Campioni.

I film che si potranno visionare durante l’iniziativa Cinema in festa sono quelli su indicati. Ricordiamo, poi, nuovamente che i biglietti costeranno solo 3,50 euro dall’11 al 15 giugno. In seguito torneranno al solito prezzo.

Per controllare l’elenco dei cinema che aderiscono all’iniziativa ci si potrà connettere alla pagina ufficiale dell’evento e selezionare la regione che interessa.

Ecco un esempio, inserendo come regione la Campania.

Per la provincia di Avellino, ad Avellino ci si potrà recare al cinema Partenio, a Lioni al Nuovo, a Mercogliano al Movieplex e a Mirabella Eclano al Carmen Citiplex.

Per la provincia di Benevento a Benevento si potrà andare al Gaveli Maxicinema e a Torrecuso al Torrevillage.

In provincia di Caserta, ad Aversa al Cinema Vittoria, a Marcianise all’Uci Cinemas Cinepolis Marcianise, a Mondragone all’Ariston, a Piedimonte Matese al Cotton Movie & Food e a Sant’Arpino al Lendi.

In provincia di Napoli, ad Afragola all’Happy Maxicinema, ad Anacapri al Paradiso, a Casalnuovo al Magic Vision e a Casoria all’Uci Cinemas Casoria. E ancora, a Castellammare di Stabia al Montil e allo Stabia Hall mentre a Ischia all’Excelsior. A Napoli, invece, all’Acacia, America, Filangieri, La Perla, Metropolitan, Modernissimo, Plaza, The Space – Napoli e Vittoria. L’elenco prosegue con Nola dove si potrà andare al The Space – Nola, a Piano di Sorrento al Delle Rose, a Poggiomarino all’Eliseo, a Torre del Greco al Corallo e a Vico Equense all’Aequa.

Infine in provincia di Salerno, a Camerota sarà fruibile il Bolivar, a Cava de’ Tirreni l’Alambra, a Giffoni Valle Piana il Giffoni Cinema, a Nocera Inferiore la Sala Roma e a Pagani La Fenice. Inoltre a Pellezzano lo Charlot, a Sala Consilina l’Adriano mentre a Salerno il Delle Arti, il San Demetrio e il The Space – Salerno, Infine a Vallo Della Lucania il Cineteatro La Provvidenza.

Riassumendo….

1. Per il secondo anno di seguito torna l’iniziativa Cinema in Festa;

2. Essa si svolgerà dall’11 al 15 giugno;

3. Tra i film in elenco ci sono La Sirenetta, Rapito di Marco Bellocchio e Spoiler Alert;

4. Il costo dei biglietti nei cinema che aderiranno all’iniziativa costerà 3,50 euro.

