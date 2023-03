La top 4 delle migliori offerte telefoniche mobile a meno di 4 euro

Esiodo diceva: “se aggiungi poco al poco, ma lo farai di frequente, presto il poco diventerà molto”. Ed è proprio questo che stanno cercando di fare gli italiani. Per risparmiare, infatti, molti cercano le offerte telefoniche mobile migliori.

Molti operatori virtuali propongono promozioni anche al di sotto dei 5 euro e nelle grandi città la copertura è quasi sempre assicurata. Perché, quindi, non provare a passare a un altro operatore invece di spendere anche 18 euro per un’offerta mobile?

Il problema riguarda invece chi abita nei piccoli centri perché non ha la certezza che vi sia la copertura della rete. Basta collegarsi, però, al sito dell’operatore prescelto per avere lumi in merito o recarsi (se possibile) presso il rivenditore.

Promo a meno di 5 euro: quali operatori scegliere?

A meno di 5 euro, tra le migliori offerte telefoniche c’è quella di Rabona Mobile. Costa, infatti, solo 3,99 euro a fronte dei quali si hanno 11 Gb in 4G e minuti e messaggi illimitati.

Tale operatore si appoggia alla rete Vodafone e la sim card ha un costo di listino pari a 19,99 euro invece di 25 euro. Incluso c’è un bonus di 25 euro. Per l’attivazione della promozione, però, è necessaria una ricarica per il primo mese pari a 10 euro. Attivando quest’offerta i servizi digitali a pagamento come suonerie e oroscopi sono bloccati mentre i numeri a pagamento 199, 144, 166 e 899 sono disabilitati.

Allo stesso prezzo c’è anche l’offerta Spusu 1 grazie alla quale si hanno 100 minuti, 100 messaggi e 1 gigabyte di internet in 4G. Con tale offerta si possono accumulare, poi, fino a 2 gigabyte nella propria riserva di dati. Quest’ultima funziona in modo molto semplice: tutti i minuti, sms e dati che non si consumano vengono trasformati in Mb e così si hanno a disposizione nella propria riserva dati sotto forma di gigabyte a partire dal mese successivo.

Come l’altro anche Spusu è un operatore virtuale per cui non ha infrastrutture proprie e si appoggia alla rete WindTre.

Tra le migliori offerte a meno di 4 euro c’è anche quella di Nt Mobile. Si chiama 40 Plus ma è dedicata solo a chi ha più di 40 anni. Offre a 3,49 euro al mese (senza vincoli) 30 gigabyte mensili in 4G nonché minuti e messaggi illimitati. Tale promozione è attivabile fino al 31 marzo e il costo è di 3,49 euro al mese per l’offerta e di 9,99 euro per il costo di attivazione (una tantum).

Infine, addirittura a 2,99 euro c’è l’offerta di NoiTel “Step” che offre 2 gigabyte in 4G con velocità fino a 60 Mbps. Inoltre minuti illimitati in Italia e 10 sms sempre in Italia. In più, inclusi nel prezzo, si hanno l’avviso di chiamata, il servizio “lo sai”, la “call conference” e la segreteria telefonica. Tale operatore si appoggia anch’esso alla rete Vodafone.

