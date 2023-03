Offerte telefoniche mobile a partire da 2,99 euro al mese con 30 Gb: la top 4

Lo smartphone è diventato uno dei dispositivi ai quali non si può fare più a meno. Spesso, infatti, lo si usa anche al posto del telefono di casa per chiamare. In questo modo si ottiene un risparmio davvero notevole sul canone mensile. Sul mercato, però, si trovano numerose offerte telefoniche mobile per cui scegliere quella più adatta alle proprie esigenze diventa un po’ complicato.

Il suggerimento, prima di optare per una determinata tariffa o un determinato operatore, è quello di capire quali sono le proprie esigenze. Un altro aspetto importante da tenere a mente quando si sceglie un operatore telefonico è la copertura nella propria zona. Chi abita in città solitamente non ha questi problemi a differenza di chi abita in periferia. In luoghi lontani dai centri abitati, infatti, un operatore potrebbe offrire delle prestazioni migliori di un altro. Per verificare la copertura ci si potrà collegare direttamente al sito ufficiale del gestore con il quale si intende stipulare un contratto per verificare le aree in cui la ricezione è migliore.

In questo modo si risparmierà tempo prezioso e ovviamente denaro.

Ecco allora la top 4 delle migliori offerte telefoniche a partire da 2,99 euro.

Quali operatori scegliere?

Tra le migliori offerte telefoniche mobile c’è la Più++50 di Nt Mobile che si appoggia alla rete Vodafone 4G. Perché questa promozione è così invitante? Sicuramente per il prezzo che è di 2,99 euro al mese più 9,99 euro di costo di attivazione (una tantum). Quest’offerta, però, non è fruibile da tutti ma solo da chi ha più di 50 anni e offre minuti illimitati verso fissi e mobili italiani e 30 Gb di internet con velocità in download fino a 60 Gb. Gli sms verso mobili italiani costano infine 0,05 centesimi.

A 4,99 euro al mese (rete Tim) tutti possono scegliere invece l’offerta Start di Kena Mobile purché provengano da Iliad, Poste Mobile, Luca Mobile o da altri operatori virtuali. Potranno accedere a quest’offerta anche coloro che attivano un nuovo numero. Il prezzo, come detto, sarà di 4,99 euro più contributo di attivazione (una tantum) di 4,99 euro. A fronte di tale costo si avranno minuti illimitati verso tutti, cinquecento messaggi e 1 Gb di internet. Si tratta quindi di una buona offerta per chi ha la necessità di effettuare soprattutto chiamate e naviga in rete poco.

Le altre?

C’è poi quella di Noitel tra le offerte telefoniche mobile che costano di meno. Così come NT Mobile, anche tale operatore si appoggia alla rete Vodafone 4G. La tariffa più bassa è la Step, fruibile da tutti, che costa 2,99 euro al mese. A questo prezzo, però, va aggiunto quello della sim di 10 euro e dell’attivazione della promozione di 5 euro. Tornando all’offerta, con essa si avranno 2 Gb di traffico internet, 300 minuti di chiamate verso tutti i numeri e 10 sms.

Chiudiamo con l’offerta cross di Rabona Mobile, operatore che si appoggia alla rete 4G di Vodafone. Essa costa 3,99 euro al mese a fronte dei quali si hanno 11 Gb di internet (come si legge sul sito), messaggi e chiamate illimitate. Tale promo conviene perché è a zero costi nascosti e non c’è alcun costo extra. I servizi a pagamento come le suonerie e gli oroscopi, ad esempio, saranno bloccati mentre i numeri a pagamento come l’199 saranno disattivati.

[email protected]