Quali sono le offerte telefoniche mobile a partire da 2,99 euro al mese con GB inclusi?

Risparmiare è il mantra del momento e proprio per questo si cercano offerte telefoniche mobile a buon prezzo, visti tutti gli ultimi rincari.

E poi, si desidera una buona promozione anche perché si trascorre molto tempo al cellulare. Molti lo utilizzano, addirittura, al posto del telefono di casa che ha delle tariffe molto più elevate. Quelle per mobile costano di meno e fanno risparmiare davvero una bella cifra mensile ed il bello è che è possibile trovarne anche alcune che partono da 2,99 euro al mese.

Come detto, lo smartphone è diventato parte integrante della quotidianità di tutti e il motivo principale è che con esso si può chiamare ovunque ci si trovi così come messaggiare o navigare in rete. Il cellulare, poi, può essere importante anche in situazioni di emergenza e permette di sentire più vicine le persone con le quali si è più legati emotivamente.

Dato che il mercato è ricco di offerte, quali sono le più economiche da scegliere? Davvero si parte da 2,99 euro?

Si è vero, alcune offerte telefoniche partono da 2,99 euro

NtMobile è un operatore virtuale che si appoggia alla rete Vodafone e presenta un’offerta che parte proprio da 2,99 euro al mese. Non è per tutti ma solo per chi ha 50 anni o più al momento dell’attivazione. La promozione in questione si chiama “Più++50” e offre sms al costo di 0,05 centesimi, minuti illimitati e 30 gigabyte in 4G con velocità in download fino a 60 Mbps.

L’attivazione costa infine 9,99 euro. Sempre NtMobile propone anche tra le offerte telefoniche mobile la “40 Plus” ovviamente disponibile solo per chi ha 40 anni e più. Costa però 3,49 euro e offre minuti illimitati, messaggi a 0,5 centesimi e 30 Gb. Anche per tale offerta il costo è di 9,99 euro.

Troviamo poi l’operatore Noitel che si appoggia anch’esso alla rete Vodafone e offre la promozione “Step” a 2,99 euro al mese. Con quest’ultima si hanno 10 sms gratuiti, 300 minuti di chiamate verso tutti e 2 Gb di internet. La sim, si legge nella descrizione, costa 10 euro mentre l’attivazione 5 euro in promozione. È l’ideale quindi per chi non fa un uso esagerato della connessione internet.

E le altre?

Tra le migliori offerte telefoniche mobile c’è anche quella di Uniposte Mobile che si appoggia sempre alla rete Vodafone. Propone la promozione “Easy” il cui costo è di 2,99 euro al mese a fronte dei quali si ricevono 300 minuti verso tutti, 2 gigabyte e 10 sms. Per passare a tale operatore ci si deve recare presso uno Store abilitato e acquistare la sim.

Troviamo poi la Rabona Cross (anche tale operatore si appoggia alla rete Vodafone) che costa, invece, 3,99 euro al mese. Con essa si hanno minuti e messaggi illimitati verso tutti e 11 Gb di internet. Si tratta di un’offerta a zero sorprese o costi aggiuntivi perché i numeri a pagamento sono disabilitati (899, 199, 144 e 166) e perché i servizi digitali a pagamento sono bloccati. Questi ultimi sono ad esempio l’oroscopo o la suoneria.

[email protected]