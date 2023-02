La top 5 delle migliori offerte telefoniche mobile anche con il 5G da 3,99 euro al mese

Sono innumerevoli le offerte telefoniche mobile presenti sul mercato italiano, c’è solo l’imbarazzo della scelta. I prezzi, però, cambiano da operatore e operatore per cui non sempre è facile effettuare la scelta giusta.

Bisogna sicuramente, prima di scegliere, valutare le proprie abitudini ed esigenze e poi che servizi includono. Questi ultimi, infatti, potrebbero far lievitare il conto mensile.

Un altro fattore da valutare è sicuramente il livello di copertura offerto dall’operatore che si può consultare sul sito ufficiale della compagnia telefonica con la quale si stipulerà il contratto. Attenzione, gli operatori virtuali di telefonia virtuale non hanno una rete proprietaria per cui la loro copertura si appoggia alla rete messa a disposizione da uno dei provider proprietari di rete ovvero Tim, Vodafone e WindTre. Anche tale dato, quindi, va preso in considerazione nella fase di scelta.

Quali sono allora 5 delle migliori offerte telefoniche mobile anche in 5G da 3,99 euro al mese?

La top 5

Tra le migliori offerte telefoniche mobile c’è sicuramente quella di Fastweb Mobile con 5G incluso gratuitamente e attivato in automatico con l’utilizzo di un dispositivo compatibile. Essa al prezzo di 8,95 euro al mese offre 150 gigabyte di internet in 5G più minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta.

Si hanno poi minuti inclusi verso 60 destinazioni internazionali, 100 messaggi, la segreteria telefonica, l’avviso di chiamata, il servizio “ti ho chiamato”, la verifica del credito e il trasferimento di chiamata. Nel caso di chiamata trasferita il costo è di 5 centesimi al minuto.

Chi non ha bisogno del 5G perché non ha un dispositivo compatibile, il cui prezzo è ancora molto alto, può optare per l’offerta Cross 11 di Rabona Mobile. Essa offre 11 giga di internet ma in 4G, minuti e messaggi illimitati al costo di 3,99 euro al mese.

La rete su cui si appoggia è la 4G di Vodafone mentre l’offerta è a zero sorprese o costi aggiuntivi. Finiti i giga, infatti, la navigazione si blocca ma si può riprendere quando si vuole. In più non vi sono costi extra perché i servizi digitali a pagamento come oroscopi o suonerie sono bloccati così come i numeri a pagamento 199, 144, 166 e 899.

C’è poi quella di 1Mobile tra le offerte telefoniche mobile più economiche. Si tratta Start XplusReward che offre a 4,99 euro al mese 20 Gb di internet in 4G, 30 messaggi, mimnuti illimitati verso tutti e delle tariffe speciali per l’estero. Dal terzo mese in poi, il prezzo scende a 4,49 euro e in più si hanno 10 Gb aggiuntivi.

Le altre

Non sono finite le offerte telefoniche mobile a prezzi stracciati. Chi ha bisogno di molti gigabyye può optare per la promo di Poste Mobile 300% Digital che costa 8,99 euro invece di 9,99 euro. In tutto si hanno 300 gigabyte in 4G+ fino a 300 Mbps, chiamate a 18 centesimi al minuto e messaggi a 18 centesimi ognuno. Inoltre se si usano meno di 100 Gb si ha diritto a 20 crediti di bonus, 1 credito corrisponde a 1 minuto di chiamata o a 1 sms. I servizi inclusi senza costi sono poi il “ti cerco” e “richiama ora”.

Infine EliMobile che si appoggia alla rete WindTre offre la promo Entry a 4,99 euro. Inclusi nel prezzo si hanno 30 gigabyte al mese in 4.5 G, minuti illimitati e 100 messaggi. Il trasferimento di chiamata e l’avviso di chiamata sono inclusi nel prezzo.

