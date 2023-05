Terza rivoluzione Iliad: arriva l’offerta business a soli 11,99 euro

È partita la terza rivoluzione Iliad. L’operatore low cost, dopo aver fatto l’ingresso nel nostro paese con offerte mobile trasparenti e convenienti, che ancora oggi sono rimaste le stesse senza modifiche unilaterali, ha lanciato quella per rete fissa. Ora ci prova, invece, con la prima offerta dedicata alle aziende.

Ma qual è il segreto del successo dell’operatore low cost? Sicuramente, come spiegato, la convenienza in quanto non solo le promozioni hanno costi competitivi ma sono durature. Le persone sono stanche delle continue rimodulazioni per cui apprezzano Iliad per la sua trasparenza. L’operatore aveva comunicato che il prezzo delle tariffe sarebbe stato lo stesso per sempre e così è stato. Inoltre piace molto perché le promo sono a zero vincoli e perché Iliad offre un’assistenza dedicata 24 ore su 24 anche all’estero.

Ma vediamo quali sono le caratteristiche della nuova offerta.

Promozione per le aziende

Si parla di terza rivoluzione Iliad perché l’operatore ha lanciato anche un’offerta per le aziende.

Punta così ad allargare il suo bacino di utenti offrendo ad aziende, professionisti e partite Iva delle offerte semplici, trasparenti e senza sorprese.

E il costo qual è? Solo di 11,99 euro al mese più Iva per sempre senza vincoli o costi in uscita. Si tratta della promozione “Business 220” che costa 9,99 euro più Iva di costo di attivazione. Essa offre minuti e messaggi illimitati in Italia e in Unione Europea nonché 220 gigabyte in Italia. Se vi va oltre questa soglia, per ogni 100 Mb si pagano 74 centesimi più Iva. In più si ha a disposizione il 5G nelle aree raggiunte dalla rete Iliad 5G in oltre tremila città, si ricevono 15 Gb di traffico dati da utilizzare nei paesi Ue, 300 minuti di chiamate dall’Italia verso cinquanta paesi e 60 minuti di chiamate in trenta paesi fori dalla Ue.

I punti di forza della rivoluzione Iliad

Infine si ricevono 5 gigabyte di internet da fruire in trenta paesi fuori dall’Unione Europea e si ha diritto a un’assistenza dedicata sette giorni su sette e 24 ore su 24 dall’Italia.

Oltre al prezzo ultra conveniente, la nuova offerta Iliad è molto comoda perché l’amministratore dalla sua area personale può gestire anche più sim dividendole in gruppi. In questo modo può tenere sotto controllo i costi e può sospendere quando vuole la sim. Con quest’ultima operazione non si disattiva la sim e non si perde il numero come accade con gli altri operatori.

Inoltre Iliad ha pensato anche a chi desidera solo un offerta con dati. Costa 9,99 euro più Iva con 180 Gb inclusi e si ha anche la possibilità di ottenere una suite antivirus McAfee a 1,99 euro più Iva al mese. Quest’offerta, però, è per tablet o per l’utilizzo in hotspot mobile. Bisogna collegarsi al nuovo sito BusinessIliad per sottoscrivere le offerte. Su di esso, poi, si troveranno ulteriori informazioni.

