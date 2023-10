Tasso di interesse fino al 6% con questi buoni fruttiferi postali: il regalo di Halloween di Poste Italiane

C’è una grandissima novità che riguarda i buoni fruttiferi postali, esattamente quelli dedicati ai minori. Il tasso di interesse, infatti, ora arriva fino al 6% annuo lordo mentre prima al massimo arrivava al 4,50%.

Potrebbe quindi essere questo il momento giusto per sottoscrivere tale prodotto. Per il minore, come si sa, il buono è una sorta di salvadanaio dal quale ottenere, poi, nel futuro, un rendimento (in questo caso discreto) per realizzare un piccolo-grande sogno.

Sicuramente il rendimento che si otterrà non sarà paragonabile a quello del passato ma è sicuramente il più alto degli ultimi anni.

Perché sono così amati

Dedicati ai più piccoli per realizzare i loro piccoli sogni: ecco perché i buoni fruttiferi postali piacciono così tanto. Erano nel passato tra i regali più gettonati da parte di nonni, amici e parenti perché con essi il piccolo poteva realizzare un desiderio come quello di acquistare una piccola vettura o sostenere le spese universitarie.

Nel corso del tempo, poi, i rendimenti sono calati sempre più. Nell’ultimo anno, però, tutto è cambiato in quanto i tassi di interesse sono tornati a essere discreti, non ai livelli di quelli passati ma con l’ultimo aggiornamento quasi.

Sono quindi tornati a essere apprezzati anche perché godono di una tassazione agevolata al 12,50% sugli interessi e poi perché sono esenti dall’imposta di bollo. In più non hanno alcun costo per la sottoscrizione o il rimborso, eccetto gli oneri di natura fiscale.

Per la sottoscrizione all’ufficio postale è necessario portare alcuni importanti documenti. Il richiedente ovvero il maggiorenne dovrà presentare infatti il codice fiscale o la tessera sanitaria su supporto plastificato e un documento di riconoscimento. Quest’ultimo potrà essere la patente di guida italiana, la carta di identità Ue, il passaporto italiano o Ue o uno extracomunitario. In quest’ultimo caso, però, andrà accompagnato da una traduzione giurata nel caso sia redatto in lingua diversa dall’inglese.

Per il piccolo, invece, anche in fotocopia si potrà portare il codice fiscale o la tessera sanitaria. Inoltre servirà la carta di identità, il passaporto o il certificato di nascita.

Tasso di interesse fino al 6% con questi buoni fruttiferi postali: il regalo di Halloween di Poste Italiane

I tassi di interesse dei buoni fruttiferi postali hanno subito un aggiornamento lo scorso 5 ottobre. Grazie a esso, ora il rendimento alla scadenza di quelli 4 anni Plus è arrivato al 3% mentre quello dei 3×2 al 3%. Quello dei titoli Rinnova al 3,25%, dei Risparmio Sostenibile al 2,50%, dei 3×4 al 3,25%, degli ordinari al 3,50% e dei Soluzione Eredità al 3,25%.

Erano pochi i bfp che non avevano subito aggiornamenti e uno di questi era quello dedicato ai minori. La modifica però è avvenuta ieri, ecco quanto si percepisce adesso:

1. dopo 1 anno e 6 mesi, 2-3-4 e 5 anni il 3% annuo lordo

2. dopo 6 e 7 anni il 3,25%

3. dopo 8-9-10 e 11 anni il 3,50%

4. dopo 12-13-14 e 15 anni il 4%

5. e infine dopo 16-17 e 18 anni il 6%.

Ricordiamo che i buoni fruttiferi postali dedicati ai minori possono essere intestati solo ai piccoli di età non superiore ai 16 anni e sei mesi nel corso del mese in cui cade la data di sottoscrizione. Tali titoli, poi, non potranno essere cointestati.

Riassumendo…

1. Arriva da Poste Italiane anche l’aggiornamento dei buoni fruttiferi postali dedicati ai minori

2. Il tasso di interesse arriva fino al 6% lordo

3. Tali titoli, si ricorda, potranno essere intestati solo ai piccoli di età non superiore ai 16 anni e 6 mesi.

[email protected]