Tasso di interesse al 5%: conti deposito, buoni postali e conti correnti per contrastare l’inflazione

Per contrastare in parte l’inflazione che non accenna ad arretrare ci sono dei prodotti sicuri con un tasso di interesse che arriva fino al 5%.

L’Istat ha comunicato che lo scorso mese l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività al lordo dei tabacchi ha registrato un aumento dello 0,3% su base mensile. L’incremento è del 7,6% su base annua. In una situazione del genere, gli esperti continuano a suggerire di non lasciare i propri soldi fermi sul conto corrente perché l’inflazione fa abbassare il valore reale dei risparmi depositati su quest’ultimo. Vuol dire che se si tiene ferma una somma di denaro nel futuro (prossimo) si potranno avere meno prodotti e servizi rispetto a oggi.

Dove investire allora il proprio denaro senza rischi? Ebbene, ci sono i conti deposito garantiti dal Fidt fino a 100 mila euro a depositante, i buoni postali garantiti dallo Stato e i conti correnti anch’essi garantiti dal Fidt.

Partiamo proprio dalle offerte relative a questi ultimi.

I conti correnti e i buoni postali

Non offre un tasso di interesse al 5% ma ci arriva vicino il ControCorrente della Ibl Banca che ha alzato il rendimento sulla liquidità depositata. Le somme, poi, sono libere e sempre disponibili senza che vi sia la necessità di effettuare dei vincoli. Al momento si tratta di una delle migliori offerte nello specifico settore di riferimento. Chi aprirà un conto entro il 16 ottobre 2023, per dodici mesi avrà un tasso annuo lordo del 3,3% per importi fino a 50 mila euro. Si otterrà poi un tasso del 3% sulla successiva liquidità sopra i 50 mila euro fino a 150 mila euro e del 2,50% su quella ulteriore oltre i 150 mila euro.

Con tale promozione, poi, il canone sarà gratuito per 1 anno e in seguito potrà essere scontato anche del tutto con il pacchetto semplice.

Tra i buoni fruttiferi postali migliori del mese in corso c’è quello dedicato ai minori. Quest’ultimo potrà essere regalato al piccolo da un genitore, da un parente o semplicemente da una persona che lo ama. Con questo titolo si riceverà il seguente tasso di interesse: 2,50% dopo 1 anno e 6 mesi, 2 e 3 anni, del 2,75% dopo 4 anni e del 3% dopo 5 anni. Inoltre del 3,25 dopo 6 e 7 anni, del 3,50% dopo 8, 9, 10 e 11 anni, del 4% dopo 12, 13, 14 e 15 anni e del 4,50% dopo 16, 17 e 18 anni.

Tasso di interesse al 5%: conti deposito, buoni postali e conti correnti per contrastare l’inflazione

Non si riceverà un tasso di interesse al 5% né con i conti correnti e nemmeno con i buoni postali. Tale rendimento si potrà percepire con i nuovi conti deposito vincolati Smart Bank. Sul sito ufficiale si legge che a partire dal 29 maggio, in esclusiva, verranno offerti due depositi vincolati per cinque e dieci anni a un tasso misto che partirà dal 5% lordo.

A chi si chiede come funziona il deposito strutturato a tasso misto, Smart Bank risponde che si tratta di due conti deposito della durata di sessanta mesi e di centoventi mesi. I conti deposito offriranno un tasso di interesse fisso lordo del 5% per i primi due anni per il 60 mesi e nei primi 4 anni per il 120 mesi. In seguito, i conti offriranno un tasso variabile che si baserà su tre volte il differenziale del “costo del denaro”. Oggi sarà l’ultimo giorno di raccolta per quello a 60 mesi mentre il 28 giugno per quello a 120 mesi. Per quanto concerne la data di emissione, essa sarà il 23 giugno per il 60 mesi e il 30 giugno per il 120 mesi. Si dovranno infine segnare tali date perché gli interessi saranno pagati in quella data.

Riassumendo…

1. Per contrastare in parte l’inflazione c’è un prodotto che offre un tasso di interesse del 5%

2.

Tra i migliori conti correnti c’è quello di Ibl Banca che ha alzato il tasso al 3,3%3. I migliori buoni postali con rendimento fino al 4,50% sono quelli dedicati ai minori4. Tra i conti deposito top che offrono interessi lordi fino al 5% ci sono quelli vincolati Smart Bank.

[email protected]