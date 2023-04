Tasso di interesse del 3% dopo sei mesi e 4% dopo dodici mesi contro l’inflazione: ecco con quale Banca

È tornato a essere una delle soluzioni preferite dai risparmiatori per difendersi dall’inflazione che continua a galoppare. Parliamo del conto deposito il cui tasso di interesse negli ultimi mesi è tornato a essere competitivo.

Piace molto perché sicuro: il denaro fino a 100 mila euro a depositante, infatti, è garantito dal Fidt. Quest’ultimo è il Fondo Interbancario di Tutela dei depositi che garantisce il capitale (fino alla cifra indicata) in caso di fallimento della Banca.

Visti i tassi competitivi degli ultimi mesi, sembrerebbe quindi questo il momento giusto per accantonare i propri soldi. Tra i migliori conti deposito, ce n’è uno che offre un tasso di interesse (lordo) del 3% dopo sei mesi e del 4% (dopo dodici mesi), ecco di quale si tratta.

Banca Credem

È il conto deposito della Credem, che è la Banca commerciale più solida d’Europa, quello che offre il tasso di interesse su indicato. Si tratta più nel dettaglio del conto deposito+ vincolato dedicato ai nuovi clienti o alla nuova liquidità.

La Credem comunica che il tasso del 4% lordo per 12 mesi è dedicato, però, solo a chi conferisce nuova liquidità (somma conferita in Banca fino a sessanta giorni prima della richiesta di sottoscrizione/prenotazione di una partita). Ciò mediante trasferimento denaro attraverso bonifico, versamento in contanti o assegni. Oltre a conferire nuova liquidità per fruire della promozione, bisogna sottoscrivere anche prodotti/servizi gestiti uguali al 30% della liquidità complessiva che si accantona.

Ecco un esempio: su un totale di 100 mila euro, nel conto deposito andranno 70 mila euro mentre 30 mila euro nei prodotti/servizi gestiti.

Per avere, invece, solo il 3% lordo per 6 mesi basterà solo conferire nuova liquidità senza vincoli di ulteriori investimenti. La cifra minima che si potrà investire è di 5000 euro mentre quella massima di 150 mila euro.

E se la somma si svincola?

Come detto, se si rispetteranno le regole su indicate si potrà ricevere con il conto deposito Credem un tasso di interesse lordo del 4% con vincolo di 12 mesi.

Le somme, in ogni caso, si potranno però svincolare anche prima pagando però una penale di minimo 100 euro. Essa, in ogni caso, sarà uguale allo 0,033% del capitale sottoscritto per ogni giorno effettivo di vita residua. Il riaccredito del denaro sul conto collegato, infine, sarà con valuta uguale alla data di attivazione.

Ricordiamo che Credem Banca ha una vasta gamma di conti correnti. C’è ad esempio quello Semplice che costa 5 euro al mese con il primo canone completamente rimborsato. Gli altri, invece, vengono rimborsati se si attivano almeno quattro prodotti/servizi a scelta. Il canone è uguale a zero, invece, se si hanno tra i 18 e i 30 anni di età. Costa invece 8 euro al mese il conto Facile con i tre primi canoni completamente rimborsati. Sui successivi, invece, si possono risparmiare fissi 5 euro se si attivano almeno cinque prodotti/servizi a scelta cosicché si pagheranno solo 3 euro mensili.

