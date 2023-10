Tasso di interesse al 10.5% con questi nuovi conti deposito, non è un sogno è realtà

I conti deposito sono dei conti bancari progettati principalmente per consentire agli individui di depositare denaro e guadagnare interessi su di essi. Si preferiscono spesso ad altre opzioni perché considerati sicuri: il denaro fino a 100 mila euro a depositante, infatti, è garantito dal Fidt (Fondo Interbancario Tutela Depositi). Significa che se la banca dovesse fallire, i depositi fino a un certo importo (100 mila come detto) sarebbero protetti.

La buona notizia del momento è che hanno debuttato ieri 2 nuovi conti che offrono un tasso di interesse fino al 10.5%.

Non si tratta di un sogno ma realtà. La strategia di tale istituto di credito è infatti quella di portare a sé il maggior numero di clienti anche perché gli esperti suggeriscono di non lasciare fermo il denaro sul conto corrente. Il motivo è che si erode per colpa dell’inflazione per cui i nuovi prodotti Smart bank potrebbero rivelarsi una giusta soluzione. Ma capiamo meglio come funzionano.

Smart deposit

Alla domanda qual è il miglior conto deposito di oggi, la risposta è che, alla lista di fine settembre (uguale a quella odierna), si sono aggiunti anche i nuovi depositi strutturati di Smart bank. I due conti deposito proposti sono esattamente quello a 36 mesi e a 48 mesi che offrono un tasso di interesse che arriva fino al 10.5% lordo.

Si tratta di prodotti lanciati nella giornata di ieri che sono vincolati a 3 e 4 anni a un tasso variabile legato al 100% all’andamento del Ftse Mib (indice azionario di riferimento in Italia) dalla data in cui vengono sottoscritti fino alla scadenza. Essi sono poi di tipo Callable: significa che dopo il primo anno, ogni tre mesi, Smart bank, ha la possibilità di effettuare un ripagamento anticipato.

Sulla pagina ufficiale si legge che per quelli a durata di 36 mesi il pagamento degli interessi è annuale se la banca esercita il ripagamento anticipato.

Altrimenti è a scadenza sull’andamento del Ftse Mib. Il tasso annuo lordo è del 9%, quello effettivo è invece del 6,66%. È mostrato quest’esempio: in caso di vincolo di 10 mila euro, il rendimento effettivo sarà di 1998 euro. Anche per il prodotto a 48 mesi le regole sono le stesse su indicate: il tasso lordo è però del 10,5%, quello effettivo del 7,77% mentre il rendimento di 3108 euro.

Con i nuovi conti deposito Smart Bank strutturati si percepisce un tasso di interesse lordo che arriva al 10.5%. La raccolta ovvero il periodo entro il quale si potrà bonificare la somma sarà l’8 novembre mentre la data di emissione il 10 novembre. La banca comunica che proprio in quest’ultima data verrà pagato l’interesse ogni anno a meno che la banca non decida per un anticipo.

Sempre sulla pagina ufficiale si legge “i due conti deposito strutturati non prevedono la garanzia di pagamento di interessi o di un rendimento sul capitale investito”. Inoltre che il capitale investito fino a 100 mila euro sarà protetto del Fidt che, come abbiamo già detto, è il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Per quanto riguarda l’imposta di bollo, infine, essa sarà a carico della banca.

Riassumendo…

1. Smart Bank lanci nuovi conti deposito strutturati

2. Il tasso di interesse (lordo) arriva al 10.5%

3. Il periodo di raccolta terminerà l’8 novembre mentre la data di emissione sarà quella del 10 novembre.

