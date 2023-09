Rendimento garantito fino al 7% annuo lordo, sicurezza finanziaria e facilità d’uso: ecco 3 dei motivi che spingono gli investitori/risparmiatori a cercare il miglior conto deposito oggi. Questo prodotto è infatti considerato uno degli strumenti finanziari più sicuri: i fondi depositati su di esso, difatti, sono generalmente protetti da garanzie bancarie. Ciò significa che il denaro è al sicuro anche se la banca dovesse incontrare difficoltà finanziarie. Il conto deposito piace, poi, sempre più, anche perché il tasso di interesse nel corso dei mesi è cresciuto a seguito dell’aumento dei tassi Bce. In più, è uno strumento sempre più gettonato anche perché l’apertura e la gestione sono semplici e richiedono poche formalità. Non ci sono , infine, investimenti complessi o strategie finanziarie da considerare, il che lo rende adatto a persone con diverse esperienze finanziarie.

Alla domanda qual è il miglior conto deposito di oggi, rispondiamo che sono diversi quelli che offrono rendimenti discreti grazie all’aggiornamento dei tassi dell’ultimo periodo. Sicuramente tra i migliori c’è quello di Cherry Bank sia nella versione libera che in quella vincolata. La prima è quella che dà la possibilità di movimento e offre un tasso lordo al 3,50% (Cherry recall). Si può richiamare la somma (tutta o in parte) quando si vuole con un preavviso di 32 giorni. L’altro, il vincolato, offre interessi vantaggiosi fino al 5,40% (annuo lordo). Esattamente del 4,50% dopo 6 mesi, del 5% dopo 12-18 e 24 mesi e del 5,40% dopo 36-48 e 60 mesi.

Tra i migliori conti deposito del momento c’è anche il Twist che offre un tasso annuo lordo del 3,50% dopo 3 mesi, del 4% dopo 6 mesi, del 4,75% dopo 12 mesi, del 4,60% dopo 18 mesi e infine del 4,75% dopo 24-36-48 e 60 mesi.

Qual è il miglior conto deposito oggi? La lista dei big di fine settembre 2023

L’importo minimo da vincolare per accedere a quest’offerta, però, è di 10 mila euro, i tassi sono al lordo delle imposte così come tutti gli altri e dell’imposta di bollo.

Il rendimento al 7% (ovviamente lordo) si può ottenere con il conto deposito di Smart Bank vincolato. Con vincolo a 3 mesi (a scadenza) si ottiene un tasso di interesse annuo lordo del 3,80% così come a 6 mesi e a 9 mesi a scadenza. A 10 mesi a scadenza, invece, del 3,70%, a 12 mesi (a scadenza) del 4%, a 18 mesi annuale del 4%, a 24 mesi (annuale) del 3,85%, a 36 mesi (annuale) del 3,80%, a 48 e 60 mesi (annuale) del 3,60%,. Inoltre a 60 mesi annuale si può scegliere anche quello con tasso incrementale al 4%, al 4,5%, al 5%, al 5,5% e al 6%. Infine a 120 mesi (a scadenza) si ottiene il 5%, a 180 mesi (a scadenza) il 6% e a 240 mesi il 7% (a scadenza).

Chiudiamo con il conto deposito non svincolabile di banca Cf+ con vincolo minimo di 10 mila euro e importo incrementabile di 1000 euro. Dopo 12, 18 e 24 mesi, il rendimento lordo è del 4,5%, dopo 36 mesi del 4,3% e dopo 48 e 60 mesi del 4,35%. Esso si apre e si gestisce direttamente online, non è subordinato all’apertura di un conto corrente e non comporta alcuna spesa di apertura.

Tutti i conti su indicati aderiscono al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi per cui sono sicuri. Sul capitale investito, infatti, c’è garanzia fino a 100 mila euro a depositante.

